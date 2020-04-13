Родители в своих мечтах рисуют самого послушного и счастливого малыша. Но, увы, этим мечтам иногда не суждено сбыться. Некоторые дети, взрослея, особенно в подростковом возрасте, становятся агрессивными. Но как отличить нормальное развитие детской психики от агрессивного поведения? Читайте в нашем материале о том, какие бывают причины возникновения агрессии у детей и как с ней бороться.

Агрессия – деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования в обществе, приносящее физический либо моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.

Больше по теме: Как сохранять спокойствие, когда ребенок не слушается

Причины возникновения агрессии

Причины возникновения агрессивного поведения ребенка могут быть разные. Этому способствуют некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга. Огромную роль играет воспитание в семье. В частности, те дети, родители которых мало уделяли им времени или, наоборот, чрезмерно их контролировали, могут вырасти агрессивными.

Признаки агрессивности ребенка

Для того, чтобы определить, есть ли у вашего ребенка агрессия, сопоставьте его поведение со следующими утверждениями.

Агрессивный ребенок:

часто теряет контроль над собой;

часто спорит, ругается со взрослыми;

часто отказывается выполнять правила;

часто специально раздражает людей;

часто винит других в своих ошибках;

часто сердится и отказывается сделать что-либо;

часто завистлив, мстителен.

Однако стоит уточнить: утверждать, что ребенок агрессивен, можно лишь в том случае, если на протяжении хотя бы полугода проявилось минимум 4 признака.

Как вести себя с агрессивным ребенком

Жить рядом с агрессивным ребенком очень сложно. Это требует колоссальных усилий и от взрослых, и от детей (сестер или братьев, если таковые имеются). Однако существуют некоторые методики, позволяющие не только погасить конфликт, но и наладить с ребенком доверительные отношения. Помните, что такое поведение, особенно в подростковом возрасте, самим детям регулировать сложно. Поэтому на родителях в таких ситуациях возложена двойная ответственность.

Игнорируйте незначительную агрессию.

Если арессия для детей не опасна, лучше всего ее игнорировать. Постарайтесь не замечать реакцию ребенка и попытайтесь войти к нему в доверие: «Я понимаю, что ты расстроен», «Ты злишься, потому что устал». Ваша задача ‒ постараться показать, что вам небезразличны его проблемы, и вызвать у него доверие. Нужно сделать все, чтобы ребенок поговорил с вами. Таким образом вы не утратите связь и уделите ему внимание. Помните, внимание взрослого – необходимость для подростка.

Больше по теме: Топ-9 книг о воспитании ребенка

Акцентируйте внимание на поступках, а не на личности ребенка.

В критические моменты постарайтесь не акцентировать внимание на личности. Опишите свои чувства. Например, вот так: «Ты ведешь себя агрессивно», «Ты злишься», «Ты хочешь меня обидеть?». Когда говорите подобные фразы, главное, не будьте раздражительны. Ваша цель ‒ акцентировать внимание не на подростке, а на поступке. Это поможет сгладить острые углы. Когда ребенок успокоится, обсудите с ним его поведение и объясните, почему так себя вести неприемлемо.

Контролируйте собственные негативные эмоции.

Ребенок считывает поведение взрослых. И если вы часто не можете сдержать себя, почему тогда удивляетесь аналогичному поведению ребенка. Поэтому родителям нужно контролировать свое поведение. Вы должны подавать правильный пример. Это поможет наладить отношения с агрессивным подростком, ведь вы всегда сможете сказать: «Я тебя понимаю. Мне тоже очень сложно. Но я хочу тебе помочь».

Постарайтесь не кричать, не говорить фразы типа «Будет так, как я сказала», не оценивать личность ребенка и его друзей.

Больше по теме: Книги для родителей: как воспитывать ребенка с самого рождения

Сохраняйте положительную репутацию ребенка.

Ребенку очень трудно признать свою неправоту. Публичное обсуждение может его больно ранить и приведет к усилению агрессии. Чтобы сохранить положительную репутацию подростку, используйте такие варианты поведения с ним: «Ты, возможно, неважно себя чувствуешь», «Ты не хотел его обидеть». Ваша цель ‒ как можно меньше конфликтовать. Иначе это вызовет еще большую агрессию. Не пытайтесь полностью подчинить себе ребенка. Это усугубит ситуацию.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ