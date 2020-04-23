Что делать, если ребенок боится темноты

Страх темноты ‒ один из самых распространенных у детей. Некоторые родители это игнорируют, считая, что таким образом ребенок пытается привлечь к себе внимание. Но на самом деле этот вопрос требует тщательного внимания, так как детский страх может повлечь за собой негативные последствия и сказаться на взрослой жизни. Как помочь ребенку преодолеть страх темноты? Ответ найдете в нашем материале.

Если ваш ребенок боится темноты, ни в коем случае нельзя его за это ругать и, тем более, смеяться. Для малыша страхи ‒ очень серьезная проблема, которую не стоит игнорировать. Родителям нужно поговорить с ребенком и подробно расспросить, чего конкретно он боится. Зачастую в раннем возрасте дети боятся не столько темноты, сколько того, что может в этой темноте скрываться ‒ выдуманные монстры, бабай, серый волк и прочие чудовища. Помните, что у маленьких детей очень бурная фантазия и размытое представление о реальности и выдумке. Они все воспринимают всерьез, поэтому бабай для них ‒ вполне реальный персонаж, который может причинить зло.

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Как бороться с детскими страхами

Нарисуйте монстра

Чтобы побороть страх ребенка, его нужно материализовать, конкретизировать и вынести наружу. Ваш ребенок боится монстра? Нарисуйте его, вылепите из пластилина, глины, сделайте из конструктора лего… Когда образ материализовался, его можно слегка изменить: дорисовать веселый хвост, раскрасить в яркие цвета, нарисовать бантик. В таком виде злое чудовище не так уж и страшно! К тому же затем этот рисунок или фигуру можно порвать или растоптать ногами. Уничтожить злого плохого монстра: «Уходи, я тебя не боюсь, тебя больше нет…» Только такие войны лучше проводить днем, не перед сном. А потом просто напомнить малышу, что нет давно злого монстра, вы его еще днем уничтожили.

Превратите ребенка в монстра

Да, как бы странно это ни звучало, но это, действительно, работает. Превратите ребенка в того монстра, который его пугает. Пусть малыш закричит так сильно, как только сможет. Можно грозно зарычать, как чудовище. Вон как мама испугалась, значит, похоже! Превращение в монстра ‒ «идентификация себя с агрессором», что тоже помогает изжить страх. Такой защитный механизм впервые описала детский психоаналитик, дочь Зигмунда Фрейда, Анна Фрейд. Разве можно кого-то бояться, если ты сам очень грозный и бесстрашный?

Приготовьте защитное оружие

Если малыш еще маленький и пока ему сложно справиться со своими страхами, ему можно помочь. Перед сном налейте в бутылку с пульверизатором воду и наклейте наклейку с надписью: «Против ночных монстров». Это не просто вода, а волшебное оружие! А ну-ка, малыш, побрызгай немного вокруг кровати. Видишь ‒ тут теперь защитное поле. Никакой монстр не проберется. Точно по такому принципу работают специальные заклинания против ночных чудовищ и ритуалы-танцы, которые можно станцевать перед тем, как ложиться спать. Во-первых, это весело, а во-вторых, это добавит ребенку уверенности и послужит примером, что он ‒ хозяин положения.

Сделайте ребенка повелителем света

В трехлетнем возрасте ребенок уже вполне может дотянуться до выключателя. Пусть он им пользуется так, как ему удобно. Не выключайте свет в комнате, когда укладываете ребенка спать, пусть он горит. Это подарит малышу ощущение комфорта. И не заставляйте его выключать свет. Если малыш хочет, чтобы горел ночник или настольная лампа, ‒ пусть так будет.

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Говорите ребенку правду

Если ваш малыш боится темноты, поговорите с ним. Объясните, что монстров не существует. Расскажите о своих детских страхах. И, конечно же, перед сном ограничьте просмотр телевизора и, особенно, мультиков с монстрами.

Чего родителям категорически нельзя делать:

Обзывать ребенка трусом. Малыш может полностью закрыться в себе, и это еще больше усугубит ситуацию. Родители должны рассказать своему чаду о том, что страх ‒ это нормально и что в детстве они тоже боялись, но им удалось перебороть этот страх.

Наказывать. Родителям ни в коем случае нельзя закрывать малыша одного в темной комнате. В противном случае это может привести к более сильным последствиям ‒ детскому неврозу, недержанию и прочим проблемам.

Звать малыша ночевать в кровати родителей. Для него это будет защитой, но такой метод не панацея. Лучше родителям самим лечь возле малыша в его комнате и подождать, пока он уснет. Также нужно включить ночник или оставить приоткрытой дверь с включенным в коридоре светом, благодаря которому ребенок не будет бояться темноты.

Быть слишком заботливыми. Излишняя опека ни к чему хорошему не приводит.

Больше о воспитании детей вы узнаете в новом психологическом семейном реалити на телеканале СТБ «Супермама», ведущим которого является эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.



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