Даша Трегубова: К ребенку нужно относиться, как к равному

Как правильно воспитывать детей? Как стать не просто родителями, а еще и другом? Об этом вы узнаете в психологическом реалити «Супермама». А чтобы было интереснее, мы начинаем серию материалов, в которых звезды телеканала СТБ расскажут, как воспитывают своих детей. Известная актриса и ведущая вокального шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова ексклюзивно для STB.UA поделилась своим опытом материнства. Подробнее читайте в материале.

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Даша, расскажите о своем материнстве. Какие эмоции вы испытали, когда стали мамой?

Я очень хотела стать мамой, готовилась к этому, планировала. Чувства, которые я испытала, когда впервые взяла Полину на руки, невозможно описать словами. Мне показалось, что сбылась моя мечта. Для меня это были абсолютно новые ощущения и, конечно же, мне было безумно интересно, каково это ‒ быть мамой.

Как считаете, что нужно сделать, чтобы стать супермамой для своего ребенка?

Думаю, нужно слышать своего ребенка и относиться к нему, как к равному, (но при этом понимать, что ты несешь за него ответственность). Это человек, у которого есть свои мысли, эмоции и потребности. С ребенком нужно считаться и уважать его желания. Важно не только слушать, но и слышать. Ведь дети ‒ не дополнение взрослых, а полноценные члены общества. И они вправе иметь собственный характер и не спрашивать у родителей, какими те их хотят видеть.

Каких принципов воспитания придерживаетесь?

Я уважаю и не обманываю свою дочь. И она меня ‒ тоже. Мы давным-давно так договорились и знаете, это здорово! У нас нет недосказанности или недомолвок.

Считаю, что мы несем ответственность за своих детей, но и у них должна быть своя зона ответственности ‒ хотя бы уборка в своей комнате и помощь маме на кухне, например.

И еще, я за то, что если в ваших отношениях с детьми появились какие-то сложности, нужно идти к хорошему психологу. На таких консультациях можно разложить все по полочкам, понять, где ты ошиблась, и исправить ситуацию.

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Что самое важное в отношениях между мамой и ребенком?

Важно выстроить с ребенком доверительные и интересные отношения. Быть ему другом, наставником, разделять и уважать его интересы и делиться своими. Стараюсь как можно больше показывать Полине все увлекательное, что есть в моей жизни. И речь сейчас не только о съемках, на которые она часто ездит со мной. Я хочу, чтобы она знала, чем я живу, как много работаю. И ей это тоже нравится. Мы путешествуем, выходим вместе на подиум (недавно были в показе Андре Тана, например), участвуем в фотосессиях, я знакомлю дочь со своими друзьями. А в январе она получила роль в полном метре. Полина работала весь месяц, а я в это время была в отпуске, потому что январь ‒ единственное время, когда я могу отдохнуть. Поля с легкостью меня отпустила, ведь она понимает, как много я работала на протяжении года.

Как справлялись с детскими кризисами?

Для меня это был большой челлендж. Это время, когда ребенок полностью поглощен эмоциями и не готов договариваться. По натуре я очень эмоциональный человек. Иногда даже прикрикнуть могу. Помню, однажды, мы пришли в гости и кто-то подарил Полине воздушный шарик. Ей все нравилось, но в какой-то момент она начала капризничать, а потом ‒ истерить. Я очень долго уговаривала ее успокоиться, но все было тщетно. И тогда я со злости взяла тот шарик и выпустила в небо. Конечно, сейчас мне за тот поступок стыдно. Поля тогда на меня сильно обиделась. Она и сейчас иногда вспоминает эту историю. Но, знаете, тогда для нее это был своеобразный урок. Так что мы все учимся. И я учусь вместе с ней терпению и пониманию.

Как вам удается совмещать материнство и работу?

Это бывает сложно. И тогда на помощь приходит няня, ассистент, семья. Но на самом деле это, скорее, вопрос планирования, поиск компромиссов и желание развиваться. Я помню, как брала Полину с собой в командировку, когда ей было всего 4 месяца. Это был ад, было очень сложно. Мне приходилось возить с собой коляску, кормить ее грудью в перерывах между съемками. Я знаю истории, когда артисты оставляли ребенка родителям на воспитание, а сами делали карьеру. Это не мой случай. Ребенок должен быть со мной.

Какие отношения складываются у вас с дочерью?

Я за то, чтобы быть Полине и мамой, и подругой. Она ‒ идеальная дочь. Мне, правда, очень с ней повезло. (улыбается. ‒ Прим. ред.).

Больше о воспитании и о развитии детей вы узнаете в новом психологическом семейном реалити «Супермама». С понедельника по четверг в 18:15 на СТБ.

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