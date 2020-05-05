Михаил Присяжнюк: Я честен с детьми и держу свое слово

На телеканале СТБ стартовало психологического шоу «Супермама». Зрители с интересом продолжают наблюдать за тем, как нужно и не нужно воспитывать детей. Между тем, мы продолжаем рассказывать вам о том, как звезды СТБ воспитывают своих детей. Ведущий социального проекта «Один за всех» Михаил Присяжнюк эксклюзивно для STB.UA рассказал, каких принципов воспитания придерживается.

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Скоро на телеканале СТБ стартует новый проект «Супермама». Как вы считаете, кто такая супермама?

Супермама ‒ это счастливая мама, которая осознанно пошла на такой ответственный шаг. Для начала, женщина должна понимать, что она уже хочет быть мамой. Я против того, чтобы давали определения готова, не готова… Кто вообще эти критерии может выдвигать? Женщина должна сама по себе ощущать, что она хочет быть мамой, потому что быть мамой ㅡ это тяжелейшая работа. Причем эта работа круглосуточная, круглогодичная и до упора. Когда женщина ощущает, что она хочет быть мамой, дальше у нее включаются необходимые качества: серьезность, степенность (потому что срываться на ребенка ㅡ это плохо), внимательность, аккуратность. Но главное то, что мама должна показывать пример, если это дочка.

А если это сын?

А если это сын, то мама должна показывать, какой должна быть настоящая женщина, для того, чтобы он вырос настоящим мужчиной.

А каким должен быть настоящий мужчина?

Это прежде всего тот, кто ценит женщину, уважает ее. И все эти примеры изначально дает мама. Если женщина не заслуживает уважения своим поведением, то как этот маленький мужчина может понять, что женщина ㅡ это хорошо?

А вы ㅡ суперпапа?

Нет, суперпапа ㅡ Господь Бог. Потому что он всех нас прощает.

Каких принципов воспитания детей вы придерживаетесь?

Я честен с детьми. Но стоит понимать, что я говорю им не все, как есть. Да ребенку и не нужно говорить все, как есть, какая жизнь тяжелая и так далее. Не надо изначально убивать в нем какие-то розовые фантазии и мечты. Ребенок должен оставаться ребенком. Жизнь сама расставит все по местам. Но я честен с детьми и держу слово: если что-то говорю ㅡ я это делаю. И это не всегда «Я куплю тебе велосипед», порой это, когда я прошу чего-то не делать и помнить о том, что я просил. И если ребенок не сдержал свое слово, значит я буду строг с ним. У нас могут несколько пошатнуться отношения, и ребенку придется стараться исправить ситуацию.

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Вы наказываете детей?

Да. Я лишаю ребенка своего внимания. Так делала моя мама — и для меня это было самое страшное. То есть ты можешь машинально сказать «ешь», «пей», отвезти на тренировку, забрать с тренировки, но при этом нет близких, настоящих отношений. Ведь ты в какой-то момент теряешь к ребенку доверие, значит это доверие надо выровнять. Ребенок должен это понимать. Поэтому я честен с детьми. Также доброта очень важна. Ребенок может ошибаться, и ты должен быть добр и великодушен, чтобы это понимать.

А вы просите прощения у детей, если провинились?

Конечно. И это тоже честность. Именно поэтому я имею право требовать от ребенка честности по отношению к себе.

А есть разница в воспитании между мальчиками и девочками?

Я изначально хотел, чтобы Ваня воспитывался рыцарем, чтобы он был похож на моего деда Ивана, отца моей матери. В честь него он и назван. А девочка — чтобы была нежной принцессой, как была моя бабуля, жена деда Ивана. А получилось, что Ваня очень добрый, великодушный, щепетильный, трепетный, а Маша, как моя мама. Она голову оторвет, не задумываясь, и для нее нет понятия компромисса. Если она что-то решила, то аргументы должны быть очень веские, чтобы она передумала.

Больше о воспитании и о развитии детей вы узнаете в новом психологическом семейном реалити «Супермама». С понедельника по четверг в 18:00 на СТБ.

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