С введением в Украине карантина из-за опасности распространения коронавируса большая часть населения перешла на работу из дома. Те, кто постоянно пропадали в офисах, теперь работают удаленно онлайн. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев в интервью Знай.uа рассказал, какие проблемы могут возникнуть в семье во время карантина. Подробнее читайте в материале.

Телеведущий Дмитрий Карпачев уверен, этот карантин станет для многих пар проверкой на прочность отношений и новым испытанием.

«Одна проблема в том, как проводить время с ребенком. И совсем другое ‒ как проводить время друг с другом мужу и жене. Сейчас в сети распространяется информация, что за время карантина увеличилось количество разводов в Европе и Китае. Ранее взрослые могли убежать друг от друга на работу и лишь изредка видеться. Но теперь они вынуждены круглосуточно быть вместе. Карантин является лакмусовой бумажкой отношений. Пара сможет реально посмотреть на вещи: они друг с другом вместе, потому что им так хорошо, или потому, что так привыкли? Они жалеют о том, что нет возможности пойти на работу, или рады тому, что теперь можно побыть вместе?» ‒ прокомментировал ситуацию с карантином Дмитрий Карпачев.

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Также Дмитрий Карпачев с сожалением отметил, что некоторые браки найдут для себя неприятные новости.

«Оказывается, что долго муж и жена не могут выносить друг друга, и отношений как таковых уже нет. Оказывается, единственное, что спасало их брак ‒ работа и перерыв друг от друга. Это печальное осознание, но, как минимум, честное. Надо посмотреть правде в глаза. Карантин ‒ хороший повод или укрепить отношения, или всерьез заняться их перезагрузкой», ‒ подытожил эксперт.

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