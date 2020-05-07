С введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса практически все украинцы вынуждены работать дома. Но для родителей это непростая задача, ведь «под домашним арестом» оказались не только взрослые, но и дети. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев поделился со Знай.uа советами, как родителям с пользой провести время в карантине. Подробнее читайте в материале.

По мнению Дмитрия Карпачева, все родители знают, что дома ребенка можно на долгое время занять компьютерными играми и мультиками.

«Как занять ребенка, родители знают. Но проблема возникает именно тогда, когда ребенку не хватает родителей. Раньше он не мог до них дотянуться, потому что все были на работе. А теперь любимые мама и папа рядом», ‒ отметил он.

Но ведь родители не всегда могут уделить достаточно внимания своему чаду, ведь они продолжают работать. Хоть и онлайн. И тут могут возникнуть споры и непонимание.

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Чем занять ребенка во время карантина: советы Дмитрия Карпачева

Старайтесь уделять больше внимания ребенку

Если честно, я бы рекомендовал родителям халтурить от работы и уделять время детям! Это мой честный совет. Ведь когда, как не сейчас, у детей появится такая возможность проводить время с мамой и папой?

Изучите интересы ребенка

Другое дело, что родители не знают, как играть с ребенком и чем с ним заниматься. Тут самый простой вариант – попросить ребенка рассказать вам, чем он по-настоящему увлечен. Изучите его любимые компьютерные игры, посмотрите вместе любимые мультфильмы. Это первый и самый простой способ. Если хотя бы попытаться вникнуть в «Minecraft», которым увлечены все дети, то на это точно уйдет несколько вечеров.

Плюс карантина заключается в том, что родители сблизятся со своими детьми. Они наконец-то поймут, что же интересно им на самом деле. Обычно что говорят: «Да моему сыну, кроме компьютерных игр, ничего не интересно!» Но почему ему интересны именно эти игры, у родителей обычно нет ответа. Хотя это прекрасный способ понять ребенка. Главное ‒ не осуждать его интересы.

Найдите новые развлечения

Выше я описал программу-минимум, а по максиму я бы советовал купить побольше настольных игр, за которыми может собраться вся семья, купить художественные и познавательные книги и более активно заниматься с детьми. Все зависит от возраста и интересов каждого ребенка.

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Устанавливайте правила

Конечно, во время карантина нельзя забывать об учебе. Правила должны быть в жизни ребенка в независимости от того, он находится на карантине или в школе. В данной ситуации можно по-новому преподнести детям учебный процесс.

«Смотри, раньше ты тратил на учебу 6-8 часов в день, теперь же всего лишь три часа!» Такую «выгодную идею» можно хорошо продать ребенку.

Больше советов о воспитании детей — с понедельника по четверг в 18:00 в новом проекте «Супермама».

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