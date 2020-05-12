Сейчас большая часть человечества использует интернет и абсолютно каждый может стать жертвой кибербуллинга. Больше всего в группе риска находятся подростки, ведь большую часть своего свободного времени они проводят в интернете. Какие типы поведения характерны для буллинга в интернете и как противодействовать этому ― читайте в материале.

Типы буллинга в интернете:

Перепалки (флейминг) ― обмен короткими эмоциональными репликами между двумя и более людьми. Флейминг разворачивается обычно в публичных местах сети: чатах, форумах, группах. Этот вид буллинга, при определенных условиях, может превратиться в неравноправный психологический террор личности.

Нападки (харассмент) ― повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные непосредственно на жертву. Харассмент характеризуется сотнями звонков и СМС с угрозами. Такой вид буллинга является односторонним и более длительным.

Самозванство, воплощение в определенное лицо ― преследователь с помощью социальных сетей позиционирует себя как жертву, используя доступ к ее аккаунту. Буллер отправляет провокационные письма друзьям жертвы и осуществляет негативную коммуникацию.

Обман ― буллер выманивает конфиденциальную информацию у жертвы (фото, видео, личные сообщения) и распространяет ее для публичного доступа в интернете.

Отчуждение (остракизм) ― этот вид буллинга присущ подростковым группам, когда жертву намеренно исключают из общей группы или онлайн игры, защищаясь паролем, формируя список нежелательной почты или список друзей.

Возведение клеветы ― с использованием компьютерных технологий (например, фотошоп) буллер распространяет неправдивую информацию относительно жертвы, которая изображается в вовсе не свойственной ей плохой манере.

Киберпреследование ― преступник через интернет узнает всю необходимую информацию (время и место пребывания жертвы), для осуществления будущих преступных действий (например, изнасилование).

Хепислепинг ― вид буллинга, который характеризуется сценами насилия, которые записываются на камеру для дальнейшего распространения в сети интернет.

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Как противостоять буллингу

Если вы, ваш ребенок, или ваши знакомые стали жертвой хоть одного вида кибербуллинга, даже не думайте это замалчивать, ведь в опасности могут оказаться и другие невинные люди. Сейчас появился новый термин «булицид», что означает гибель жертвы в результате буллинга. Чтобы не допустить такого, обязательно выполните следующие меры противодействия буллингу в интернете:

Не отвечайте на оскорбления . Вы не сможете себе помочь просто отвечая на оскорбления. Буллер так или иначе найдет больное место, куда ударить свою жертву. Отвечая, вы только подливаете масла в огонь и нагнетаете еще большую неприязнь к вам.

Обязательно обратитесь за помощью. Ни в коем случае не держите это в себе. Расскажите о травле своим друзьям или знакомым. С точки зрения родителей, стройте доверительные отношения со своим ребенком. Старайтесь побольше разговаривать с подростком, чтобы он не держал это в себе, а поделился с близкими.

Обратитесь в детскую «горячую линию» по телефону: 116-111. Если жертва взрослый человек ― обратитесь в Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи по телефону: 0-800-213-103. Также вы можете обратиться в полицию , потому что все виды буллинга наказываются законом.

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