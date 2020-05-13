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Фотоподборка: Как прошел финал проекта «Супермама»

13.05.2020

Вчера завершилась шестая неделя психологического реалити «Супермама». Четыре харьковчанки с кардинально разными взглядами на воспитание оценили материнство, хозяйственность и самореализацию друг друга, выставили баллы и определили лучшую маму. Однако благодаря баллам от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева победу одержала мама-блогер Татьяна Коряк. Как проходили съемки финала, смотрите в нашей фотоподборке. 

супермама

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супермама

супермама

супермама

супермама

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супермама

супермама

супермама

супермама

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