Как быть спокойным с детьми

Дети. Иногда они выводят родителей и провоцируют крик. И от этого никуда не денешся. Все мы иногда срываемся. Конечно, такому поведению нет оправдания, но как себя вести со своим чадом, если на протяжении долгого времени оно сводит с ума, не слушается и постоянно закатывает истерики? Как не срываться на детях и сохранять спокойствие? Несколько дельных советов вы найдете в нашем материале. Да прибудет с вами Бог спокойствия и равновесия!

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Прежде всего каждый родитель должен понимать, что усталость — это нормально. Нельзя круглосуточно поддаваться стрессу. Организм выматывается и требует отдыха. Поэтому, если вы прикрикнули на своего малыша, не стоит винить себя и грызть ногти (это, кстати, признак невроза). Дышите глубже. И прочтите несколько советов, которые помогут вам совладать с собой в самые критические моменты. Поехали!

Нельзя находится со своим ребенком 24/7. Даже если вы его очень сильно любите и не можете им надышаться. Вам необходимо личное пространство, хоть 15 минут тишины и одиночества. Не испытывайте чувство вины из-за того, что вы вышли в магазин или на почту одни, оставив малыша с папой или бабушкой.

Если вы чувствуете, что сейчас сорветесь, постарайтесь переключить внимание: вздохните глубоко, выйдите на несколько минут из комнаты. Порой такой метод помогает избежать многих конфликтов.

Если есть возможность и силы, вставайте на час раньше. Это даст возможность побыть наедине с собой, заняться своими делами. И не важно, что это будет: вязание, медитация или готовка. Главное — побыть одному.

Постарайтесь не замечать мелких проступков ребенка. Да, иногда пролитый суп может вызвать гнев. Но это всего лишь суп. Вечером вспомните все проколы, которые допустило ваше чадо, и подумайте, на какие из них можно было не обращать внимание. К тому же слишком много запретов повлекут ответную реакцию и сделают ребенка невротиком.

Если вы чувствуете, что сейчас сорветесь, начните уборку. Физические нагрузки помогают избежать стресса и превращают отрицательные эмоции в положительные.

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Заведите дневник положительных эмоций и записывайте все веселые или смешные моменты. Перечитывайте их тогда, когда силы исчерпаны. Этот метод наполнит вас позитивом и придаст силы.

Научитесь договариваться. Не перебивайте свое чадо, если оно пытается объяснить свои действия. Научите его с самого рождения договариваться. Так и вам и ему будет легче.

Помните, вы всего лишь человек. А люди делают ошибки. Не нужно корить и ругать себя за то, что вы накричали на ребенка. Все делают ошибки. И вы в том числе.

Не загоняйте себя в угол. Если вы чувствуете, что устали, отдохните. И черт с той горой немытой посуды. Попросите мужа, пусть поможет. И пол тоже можно подмести в другое время. Эмоциональное спокойствие важнее.

Постарайтесь разбавить рутину. Она изматывает. И здесь не обязательно улетать на Мальдивы или в Париж. Даже прогулка в парке с мужем либо романтический вечер со спагетти или борщем сможет поднять вам настроение.

Побольше улыбайтесь и помните: дети вырастут. Это всего лишь небольшой период. Не позволяйте стрессу овладеть вами. Все будет хорошо. Обнимите свое чадо. Телесный контакт, кстати, тоже помогает избежать стресса.

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