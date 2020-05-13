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Как успокоить гиперактивного ребенка

13.05.2020

Активные дети. От них бывает много шума. Особенно, если ребенок не просто активный, а гиперактивный. В таком случае его успокоить вдвойне сложнее. Но возможно. Какие методы помогут утихомирить гиперактивного ребенка? Об этом читайте в нашем материале. 

воспитание

Прежде чем перейти к советам, важно разобраться, что такое гиперактивный ребенок. Дети с таким синдромом очень активные. Они постоянно в движении, не могут усидеть на одном месте, много разговаривают, постоянно отвлекаются. Такие дети часто испытывают сложности в общении со сверстниками, они плохо усваивают материал в школе. Но не потому, что имеют проблемы с интеллектом. Наоборот. Просто из-за дефицита внимания не способны подолгу сидеть и учить. Дети с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) часто неуклюжи, могут быть агрессивны и очень эмоциональны. Так как же успокоить такого малыша?

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Как успокоить гиперактивного ребенка

Установите четкие правила. 

Правила и границы очень важны для детей с СДВГ. Заигравшись, им сложно самим остановиться. И задача родителей помочь это сделать. Четкие правила, которые никогда (подчеркните дважды!!!) не нарушаются. Когда малыш знает, что его ждет через два часа, ему спокойно. И его родителям тоже.

Организуйте четкий распорядок дня

Это второе не менее важное правило, которое подкрепляет первое. Четкий распорядок дня помогает гиперактивному ребенку не пропустить важные дела. А еще хорошенько отдохнуть. Для таких детей крайне важен хороший сон. Так нервная система успеет восстановиться. Поэтому режим ваше все.

воспитание

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Правильное питание

Мы то, что мы едим. И для гиперактивного ребенка это правило актуально как никогда. Избегайте пищи, которая возбуждает нервную систему. Ограничьте употребление  шоколада и газированных сладких напитков. Отдайте предпочтение простым продуктам. А перед сном предложите выпить воды с медом или стакан теплого молока. Это успокаивает и поможет малышу поскорее уснуть.

Чередуйте активности

Гиперактивный ребенок не сможет самостоятельно остановиться, увлекшись шумной подвижной игрой. Задача родителей сделать это за него. Чередуйте тихие и громкие игры. И перед сном никакого веселья. 

Дайте выход энергии

У гиперактивного ребенка очень много энергии. И ее нужно куда-то девать. Так пусть это работает на пользу. Отведите малыша в спортивную секцию. Предпочтение отдавайте не командным видам спорта. Оптимальный вариант бассейн. Так все мышцы будут работать, а вода успокоит и расслабит нервную систему. 

воспитание

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Развивайте внимание

Гиперактивный ребенок, к сожалению, не обладает нужным количеством внимания, часто отвлекается. Так что задача родителей помочь натренировать это самое внимание. Обратитесь за помощью к специалисту: дефектологу или нейропсихологу. Люди со специальным образованием знают, как работать с такими детьми. Они и вас научат. Так что дерзайте.

И, главное, помните: диагноз “гиперактивность” может поставить только врач психиатр и психоневролог, а не соседка тетя Люда. СДВГ это не невоспитанный и балованный ребенок. Это ребенок, у которого есть некоторые неврологические особенности. И справиться с такими особенностями вам поможет врач. 

 

Больше советов о воспитании детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».   

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