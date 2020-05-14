Карантин, который ввели в Украине из-за угрозы распространения коронавируса, изменил жизнь людей. Семьи оказались закрыты в квартирах и домах. Ранее эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал, какие проблемы могут возникнуть в семье во время карантина. О том, как избежать ссор с любимым человеком и сохранить брак, читайте в нашем материале.

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Помогайте друг другу по дому

Карантин ‒ не каникулы. Работу никто не отменял. Однако и домашние хлопоты тоже нужно успевать делать. И тут важно поровну поделить обязанности. Супруги изначально должны договориться и честно поделить все домашние хлопоты. Если в семье есть дети, то их тоже нужно приобщить. Например, пока папа проводит совещание, мама может поиграть с детьми и приготовить обед. Но в то время, когда маме нужно закрыть дедлайн, отец должен пропылесосить или помыть пол. Только вместе семья сможет справится с нагрузкой и той сложной ситуацией, в которой сейчас оказались все жители страны (и не только!). Здесь важно понять, что если работу по дому будет выполнять один человек, то он очень быстро устанет. Тут уж серьезных конфликтов не избежать.

Ищите компромисс

Находясь долго в замкнутом пространстве, важно разговаривать и договариваться со всеми членами семьи. Не стоит копить обиды и молчать. Иначе потом можно просто сорваться и закатить крупный скандал. Если у вас есть небольшие претензии и замечания, их стоит сразу же озвучивать. Спокойно обсудите со своими родными, что конкретно вас не устраивает, и найдите решение проблемы. Например, попросите детей смотреть мультфильмы в наушниках. Так они не будут отвлекать вас от работы.

Благодарите

Благодарность спасет мир. Не забывайте говорить «спасибо» мужу за то, что он помыл посуду. Или похвалите детей за то, что они тихо игрались в комнате, пока вы дописывали важный отчет. Такое простое правило позволит избежать многих конфликтов и наладит отношения в семье. Помните, только сообща вы сможете преодолеть все трудности.

Найдите время для себя

Невозможно постоянно находиться в кругу людей. Рано или поздно вам захочется уединиться. Постарайтесь найти возможность побыть одному. Пусть даже в ванной. Иногда 20 минут тишины могут спасти от крупной ссоры. Договоритесь с мужем о времени, которое вы оба проведете в одиночестве.

И помните, рано или поздно карантин закончится. И все смогут вернуться к привычной и размеренной жизни. Однако сейчас, в это сложное время мы должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить крепкую и любящую семью.

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