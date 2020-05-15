Пять принципов воспитания детей от Григория Решетника

6 апреля на телеканале СТБ состоялась премьера психологического шоу «Супермама». И в перерывах между выпусками мы предлагаем вам узнать, как звезды телеканала СТБ воспитывают своих детей. Ведущий романтического реалити «Холостяк» и информационной программы о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Григорий Решетник эксклюзивно для STB.UA рассказал, каких принципов воспитания он придерживается.

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Любите своих детей

Мы с женой придерживаемся мнения, что детей перелюбить нельзя. Зато можно недолюбить. Поэтому мы стараемся чаще говорить им, что мы их любим. Поддерживайте детей во всем. И не важно, мальчик у вас или девочка, дети всегда должны чувствовать, что нужны родителям. Поэтому я очень часто говорю своим сыновьям, что я их очень сильно люблю, что жить без них не могу, что они самые лучшие. Это дает им силу, уверенность и положительно влияет на их развитие.

Будьте для детей примером

Если вы хотите, чтобы ваши дети что-то делали, вы должны личным примером мотивировать их к этому. Хотите, чтобы дети занимались спортом, ‒ покажите им, как вы делаете зарядку. Хотите, чтобы они читали книги, ‒ пусть дети видят, что вы и сами много прочли и многое знаете. Если вы пытаетесь отучить детей от чрезмерного просмотра мультиков на планшете, вам тоже нужно отложить телефон или встать из-за компьютера. Ведь детей не обманешь. Они чувствуют ложь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не поднимайте руку на своих детей

Я никогда не поднимал руку на своих детей. Мы с женой пытаемся все объяснить словами. Да, иногда это может быть эмоционально. Возможно, я могу и прикрикнуть на детей. Не кричать, чтобы запугать, но иногда прикрикнуть можно. Особенно, если есть какая-то опасная ситуация. Но я повторюсь: за все время я ни разу не ударил своих сыновей. Этого делать нельзя, иначе дети могут почувствовать себя униженными. Я призываю всех родителей не поднимать руку на детей. С помощью насилия нельзя воспитать хорошего человека. Это только навредит: у ребенка могут появиться комплексы, проблемы, над которыми потом нужно будет очень много работать.

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Мама и папа ‒ одна команда

Нужно помнить о том, что мама и папа ‒ единая команда, которая выступает одним фронтом. Если что-то не разрешает мама, то я ее всегда поддерживаю. Соответственно, если я что-то запретил, то мама никогда у меня за спиной не сделает поблажку детям. Не стоит таким образом зарабатывать себе баллы. Если же возникают какие-то спорные ситуации, то мы всегда вдвоем закрываем двери и обсуждаем, как будем выходить из сложившейся ситуации. И потом единым фронтом выступаем против манипуляций маленьких хитрецов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Научите детей быть счастливыми

Я искренне верю, что каждый родитель должен вселить детям веру в то, что в этом мире все реально и все зависит от них самих. Нужно быть оптимистом, любить жизнь, людей. Нужно с самого детства внушить малышам, что жизнь ‒ прекрасна, она приносит радость. Нельзя сдаваться, что бы ни случилось. Ведь счастливая жизнь ‒ это норма! Нужно радоваться и наслаждаться каждой минутой. И счастливая семья ‒ это тоже норма! Не исключение. Ведь на этом примере в будущем дети создадут свою полноценную и счастливую семью.

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