Татьяна Высоцкая рассказала, как наладить дружеские отношения с детьми

Как быть ребенку другом? Об этом можно узнать из психологического реалити «Супермама». Но своим секретом решила поделиться ведущая социального проекта «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-Новини» Татьяна Высоцкая. Спенциально для вас она рассказала, как наладить дружеские отношения с детьми. Подробнее читайте в материале.

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Татьяна Высоцкая уверена, что в отношениях с детьми очень важно не давить. Не надо насильно вытаскивать из них признание. Мама должна быть терпеливой и заботливой.

«Говорить об отношениях на самом деле сложнее, как и советовать что-то, ‒ настолько это переменчиво. Хотя моему старшему сыну летом будет 18, а дочери ‒ 9, я все также считаю, что еще учусь быть мамой. И больше всего я хочу ‒ чтобы мои дети мне доверяли, особенно в вопросах, которые их волнуют и с которыми они не в состоянии справиться самостоятельно. Важно не давить, но и не отпускать. Напоминать, что любишь и всегда рядом, в любой ситуации. Когда ребенок обращается к тебе, а не к друзьям или к гуглу за советом ‒ это и есть та маленькая победа, к которой надо стремиться. Разумного нам материнства!» ‒ поделилась своими мыслями Татьяна Высоцкая.

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Больше о воспитании детей вы узнаете в новом психологическом семейном реалити «Супермама». С понедельника по четверг в 18:15 на СТБ!

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