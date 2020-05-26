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Советы родителям подростков

26.05.2020

Стремление к самостоятельности, нежелание проводить вместе все свободное время, растущий авторитет сверстников, бунт против всего… Вам это знакомо? Ребенок, который раньше ловил каждое ваше слово, теперь не ценит советов? И закрывает уши, не желая разговаривать? Что произошло? И как наладить отношения? В первую очередь меняться придется вам, родителям. Читайте в материале действенные советы, которые помогут улучшить отношения с детьми.

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Не читайте лекций

Если вы первые 60 секунд разговора потратили на чтение нотаций «А вот я в твоем возрасте», то можете не продолжать дальше. Внимание ребенка отключится через одну минуту.

Не обвиняйте

Не начинайте разговор с обвинения. Вместо «Ты опять не сделал уроки», говорите: «Меня огорчает, что ты отодвигаешь обучение на последнее место».

Говорите между делом

Трудно ожидать открытости от 15-летней дочери, когда вы не спускаете с нее глаз. Лучше попросите ее помочь приготовить ужин и разговаривайте, нарезая овощи. Говорите будто отстраненно, как во время прогулки или когда ведете машину. Никому не нравится, когда у него пытаются что-то выпытать, а именно так воспринимает подросток вопрос «в лоб». Фраза «Сядь, хочу с тобой поговорить» сразу вызывает настороженность.

Осваивайте новые технологии

Ни для кого не секрет, что написать часто проще, чем сказать. Попробуйте отправить пару шуточных сообщений в чат, а затем спросите, как дела в школе. Увидите, что рассказ будет более развернутым, чем при вербальном общении.

Разделяйте интересы

Их книги, музыка, стиль одежды, виды спорта все это может показаться вам необычным и странным. Однако если вы хотя бы попробуете побольше узнать об увлечениях ребенка и покажете свою осведомленность, то заслужите уважение.

супермама

Не бойтесь перехвалить

Часто родители считают, что похвала нужна только за отличные оценки. Однако подростки нуждаются в одобрении во всех своих делах. Сын играет в компьютерные игры в сети или занимается исторической реконструкцией? Интересуйтесь успехами и хвалите. Конечно, желательно сначала освоить терминологию, если увлечение довольно необычное.

Никогда не говорите «никогда»

Избегайте категоричных слов «всегда» и «никогда». Обвинением «Ты никогда мне ничего не говоришь» вы отвергаете саму попытку разговора. А утверждая «Я всегда знаю, что для тебя лучше», вы просто лукавите.

Крик это не аргумент

Не думайте, что ваши аргументы, сказанные повышенным тоном, станут более весомыми. Подросток воспримет это как ваш срыв и свою правоту: «Если мама кричит, значит, больше ей ничего не остается». Поверьте, сказанное спокойным голосом «Я переживала за тебя» гораздо понятнее, чем крик «Да я два часа не могла тебе дозвониться».

«– Как дела? Нормально.»

Прямой вопрос короткий, но не информативный ответ. Вместо этого говорите о том, что интересует вас обоих, слушайте ответы, активно участвуйте в разговоре, уточняйте и переспрашивайте. Увидев ваше неравнодушие, ребенок сам перейдет на волнующие его темы.

Никакой паники

Не делайте поспешных выводов. Если ваш сын говорит, что встречается с кем-то, то это еще не значит, что вы скоро станете дедушкой. Если дочь говорит, что хочет стать похожей на популярную певицу, то это не значит, что она мечтает о пластических операциях. В первом случае может иметься в виду разрешение продлить время прогулок, во втором просьба записать на уроки гитары. Уточняйте, что подросток имел в виду.

Как бы вам ни было тяжело, не оставляйте ребенка в этом сложном периоде. Помогите и поддержите!

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