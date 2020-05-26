Участница реалити «Супермама» Даша про свою жизнь, бизнес и воспитание детей

Мама двоих детей и бизнес-леди Даша стала героиней седьмой недели реалити «Супермама». В эфире ее жизнь показалась просто сказочной! Конкурентки даже отметили, что, возможно, участница приукрасила ее, чтобы показаться лучше… Что скрывается за идеальной картинкой, пересмотрела ли героиня взгляд на развитие сына и дочери и какой главный принцип воспитания в их семье — Даша рассказала в эксклюзивном интервью!

Даша, в эфире ваша жизнь показалась идеальной: у вас счастливая семья, супруг, бизнес. Расскажите, что стоит за такой картинкой?

Считаю, что это субъективное мнение. Моя жизнь в эфире показалась идеальной, но идеалы у каждого свои. Жизнь моей семьи выглядит, как у многих других семей, когда в их доме царит счастье. Я стараюсь быть хорошей женой, заботливой, любящей мамой, хорошей хозяйкой, успешной бизнесвумен.

Нам с супругом повезло, у нас очень много общего. Такие отношения строятся годами благодаря желанию, уважению и терпению. Наш брак длится уже восемь лет, мы прошли через многое.

Жизнь была не всегда такой, как на экране. В начале, в течение двух лет, мы жили в квартире парня-алкоголика, снимали у него комнату, а семейный бюджет составлял 50 гривен на три дня. Позже съехали на съемную однокомнатную квартиру. Там родились и росли Миша и Маша. Только после семи лет супружеской жизни, благодаря помощи родственников, мы смогли приобрести свою недвижимость.

В 17 лет я отказалась от материальной поддержки родителей. Я училась в университете и работала. Занималась организацией Fashion Week для украинских дизайнеров. Позже я создала свое свадебное агентство. Со мной всегда рядом был муж, он во всем мне помогал.

На протяжении трех лет я пыталась забеременеть, безумно мечтала о детях, плакала, когда видела мамочек с младенцами. Когда узнала, что беременна, я была на «седьмом небе» от счастья! В первую очередь занялась продажей агентства. Я понимала, что первые годы очень важны и маму ничто не должно отвлекать. Но совсем не развиваться, не заниматься творчеством для меня сложно. Поэтому по ночам, когда Миша спал, я помогала своим партнерам: рисовала свадебные проекты.

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Ваши соперницы не раз отмечали, что, возможно, вы немного приукрасили все, чтобы казаться настоящей принцессой. Так ли это?

Мне не совсем понятно, какой смысл вкладывается в слово «настоящая принцесса»? И благодаря чему я произвела такое впечатление на девочек. Я, муж, дети, дом, работа, все — настоящее.

Даша, в выпуске вы рассказали о том, что в 3 года у вашего сына были небольшие проблемы с речью. Как вы работали с этим? К каким специалистам обращались?

Да, у Миши дизартрия — мягкие мышцы щек и языка. Слова были нечеткие, как каша. Каждый день мы ходили к логопеду, ему делали массажи — укрепляли щеки и язык, спустя полгода мы пришли к хорошему результату. Я плакала, когда мой ребенок начал говорить предложениями. Мы продолжаем работать над развитием речи и регулярно занимаемся с логопедом.

Что вы можете посоветовать тем мамам, которые оказались в подобной ситуации?

Осознать важность проблемы. Ведь именно дошкольный возраст — благоприятная пора для речевого развития и коррекции речи. Важно вовремя обратить на это внимание и не упустить время. Нужно грамотно подойти к выбору специалиста. Ведь это работа не только логопеда и ребенка, но и систематическая работа родителей.

Вы — владелица центра раннего развития. Когда у вас появилась идея создать его?

Найти детский развивающий центр, который соответствовал моим ожиданиям, оказалось непросто… Точнее, я не нашла его. Тогда родилась мысль, если такого центра нет, то он обязательно должен появиться.

Какое-то время я помогала одному педагогу с организацией мастер-классов в Украине. Я получала неоднократные предложения о сотрудничестве относительно создания центра развития в Украине под именем этого человека, в рамках его профессионального видения. Я очень долго сомневалась, но решила попробовать.

Я занялась созданием центра. Помещения, педагоги, дидактический материал — во все это вкладывала все свои силы и ресурсы. После нескольких месяцев работы центра в таком формате мы с командой пришли к мнению, что имеем разногласия с партнером во взглядах на детское развитие, на выбор и использование развивающих методик. Поэтому мы прекратили сотрудничество и использование стиля и имени данного педагога.

Мы тщательно подошли к выбору и возможному использованию лучших методик развития ребенка. Вскоре родился KIDS CLUB by Dasha Mi. Философия нашей деятельности основана на семейных ценностях.

Очень горжусь тем, что наши специалисты постоянно развиваются и обучаются у лучших специалистов мира. Развивающие игрушки я покупаю в лучших магазинах, как в Украине, так и за рубежом, уделяя внимание качеству, безопасности, функциональности и привлекательности. Мише и Маше очень нравится заниматься в клубе.

Где вы брали силы, когда у вас опускались руки? Кто вас поддерживал?

Мне очень повезло — у нас большая дружная семья! Мой муж, мои дети, мои родители, родители мужа, мои родные и приемные братья и сестры — это мой самый главный ресурс, мои силы, моя поддержка и опора.

Вы говорили, что изучаете методики развития и читаете много педагогической литературы. Сами искали литературу или, может, кто-то что-то советовал? Возможно, посещали курсы или тренинги?

Так как я не педагог по образованию, я всегда прислушиваюсь к мнению профессионалов, и как мама, и как руководитель. По возможности, я обучаюсь вместе с командой, принимаю участие в тренингах, интересуюсь методиками развития, изучаю особенности дошкольного образования по всему миру.

Изменился ли ваш подход к стандартам воспитания Миши и Маши?

Наш подход в воспитании Миши и Маши основан в первую очередь на безусловной любви. Мы учитываем возрастные, личностные и гендерные особенности детей. Маше за день до съемок исполнилось два года, к ней еще отношение как к грудничку, хотя мы уже выстраиваем понятие границ. У Миши есть свои обязанности соответственно возрасту.

Вы не задумывались о том, чтобы получить второе высшее образование — психолог-дефектолог? Или педагогическое?

Моя профессиональная цель — развиваться как бизнесвумен, создавать образовательные проекты: развивающие, коррекционно-развивающие центры. Очень хочется, чтобы эти проекты привлекли внимание к вопросам здорового родительства через всестороннее развитие! Чтобы как можно больше семей имело возможность с нашей помощью воспитать детей добрыми, сильными, успешными и счастливыми!

Цели стать педагогом, психологом или дефектологом у меня нет.

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Каких принципов воспитания придерживаетесь в семье?

Принцип безусловной любви, принятия и уважения к ребенку, единодушие во мнении у родителей по вопросам воспитания. Создание благоприятной и безопасной среды в семье. Я считаю, что ребенок — это самостоятельная личность. Поэтому не нужно развивать малыша по принципу «компенсации нереализованных детских мечт родителей». Мы с мужем пытаемся быть примером для детей. Также я считаю, что нужно каждый день учиться быть родителем. Дети учатся у родителей, родители учатся у детей. Главное — почувствовать и найти в воспитании источник радости.

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