Дмитрий Карпачев рассказал о том, почему дети не слушаются

Каждый родитель хочет, чтобы его дети были послушными. Однако иногда мамы и папы жалуются на то, что их дети не реагируют на замечания. Так что же нужно сделать, чтобы дети были послушными? Об этом подробно рассказал ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев. Детали в нашем материале.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев недавно провел прямой эфир в Instagram. На протяжении часа Дмитрий отвечал на вопросы зрителей телеканала СТБ. И, поверьте, их было очень много!

Так, одним из самых распространенных вопросов был такой: как заставить ребенка учить уроки во время карантина? Дмитрий Карпачев посоветовал родителям не заставлять детей насильно учить уроки:

«Когда дети будут сами учить уроки? Это случится тогда, когда они увидят в этом смысл. Если этого не происходит, то стоит посмотреть, где промахнулись родители. Постарайтесь немного отойти от школьной программы и изучите что-то вместе».

Дмитрий Карпачев также подчеркнул, что в каждой семье должны присутствовать правила. Не просто присутствовать, а работать.

«Правила очень важны. И если в семье родители следят за тем, как выполняются правила, дети будут послушными. Потому что они буду знать: за непослушание может пойти наказание. Однако не нужно путать наказание и жестокое обращение с детьми. Во время наказания ребенок не должен чувствовать себя униженным», ‒ отметил Дмитрий Карпачев.

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Больше о воспитании детей вы узнаете в новом психологическом семейном реалити «Супермама» с понедельника по четверг в 18:15 на СТБ.

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