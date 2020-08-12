Как сохранять спокойствие, когда ребенок не слушается
12.08.2020
Каждая мама мечтает о послушном ребенке. Но детские капризы и слезы ‒ дело привычное. Как маме научиться сохранять спокойствие, когда ребенок не слушается? Об этом читайте подробнее в нашем материале.
Ребенок ‒ отражение матери
Есть такое негласное правило: поведения ребенка ‒ отражение того, как чувствует себя мама. Проследите внимательно, как вы себя ведете, возможно, вы устали, нервничаете. Будьте уверены, это же чувствует и ваш малыш. Так что постарайтесь побольше отдыхать и наслаждаться материнством. Найдите источник счастья для себя. Вскоре вы заметите, что и малыш начал вести себя по-другому.
Как бы сильно вас не раздражал малыш, как бы вам не хотелось на него накричать, остановитесь. Помните, что криком вы ничего не добьетесь. Только усугубите ситуацию. Постарайтесь присесть к ребенку и на уровне его глаз спокойно, без крика, объясните, почему вы что-то запрещаете. Без крика. И уж тем более без физического наказания. Только так вы сможете воспитать счастливого и послушного ребенка.
Изучайте детскую психологию
Иногда бывает так, что мама требует от ребенка непосильное. А потом, когда он ее не понимает, раздражается и кричит. Чтобы избежать подобных ситуаций, изучайте детскую психологию. Если вы будете знать, что чувствует ваш малыш, как он видит мир, вы будете знать, что он в состоянии выполнить, а какое действие для него еще слишком сложное. В результате ваши просьбы станут проще, ребенок с легкостью их выполнит.
Взрослый человек должен спокойно реагировать на плач и капризы ребенка. Если у вас такие ситуации вызывают раздражение, то, возможно, проблема не в малыше, а в вас. Поработайте с психологом, разберитесь в себе. Что конкретно заставляет вас так сильно реагировать на капризы? Возможно, у вас есть детские травмы, которые нужно проработать?
Налаживайте доверительные отношения
Постарайтесь как можно больше улыбаться ребенку. Играйтесь с ним, разговаривайте, обнимайтесь, развлекайтесь. Станьте ему настоящим другом, уважайте его мнение, предоставляйте ему выбор. Прислушивайтесь к просьбам малыша. Только вместе вы сможете наладить крепкие доверительные отношения.