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Тест: Яка ви мати?

09.04.2020

Цей тест допоможе розібратися в тому, яка ви мати. У деяких запитаннях вам можуть трапитися примітки в дужках на кшталт «18 років» або «15 років». Це не має вас бентежити. Просто спробуйте уявити, як би повелася ваша дитина, якби їй було 18 або 15 років. Пройдіть тест та дізнайтеся, яка ви мама. Можливо, Супермама?

Більше на тему: #татонакарантині: Як поводитись, коли у доньки з’явиться перший хлопець?

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