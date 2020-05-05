Михайло Присяжнюк: Я чесний з дітьми і тримаю своє слово

Нещодавно на телеканалі СТБ стуртувало психологічне шоу «Супермама». Глядачі з цікавістю спостерігають за тим, як треба виховувати дітей. Тим часом, ми продовжуємо розповідати вам про те, як зірки СТБ виховують своїх дітей. Ведучий соціального проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк ексклюзивно для STB.UA розповів, яких принципів виховання дотримується.

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Скоро на телеканалі СТБ стартує новий проєкт «Супермама». Як ви вважаєте, хто така супермама?

Супермама ㅡ це щаслива мама, яка свідомо пішла на такий відповідальний крок. Для початку, жінка повинна розуміти, що вона вже хоче бути мамою. Я проти того, щоб давали визначення готова, не готова… Хто взагалі ці критерії може висувати? Жінка повинна сама відчувати, що вона хоче бути мамою, тому що бути мамою ㅡ це дуже складне робота. Причому ця робота цілодобова, цілорічна і до кінця. Коли жінка відчуває, що вона хоче бути мамою, далі у неї вмикаються необхідні якості: серйозність, поважність (бо зриватися на дитину ㅡ це погано), уважність, акуратність. Але головне те, що мама повинна показувати приклад, якщо у неї дочка.

А якщо син?

А якщо це син, то мама повинна показувати, якою має бути справжня жінка, для того, щоб він виріс справжнім чоловіком.

А яким повинен бути справжній чоловік?

Це, перш за все, той, хто цінує жінку, поважає її. І всі ці приклади спочатку дає мама. Якщо жінка не заслуговує на повагу своєю поведінкою, то як цей маленький чоловік може зрозуміти, що жінка ㅡ це добре?

А ви ㅡ супертато?

Ні, супертато ㅡ Господь Бог. Тому що він усіх нас прощає.

Яких принципів виховання дітей ви дотримуєтеся?

Я чесний з дітьми. Але варто розуміти, що я говорю їм не все, як є. Та й дитині не потрібно говорити все, як є, яке життя важка і так далі. Не треба спочатку вбивати в ньому якісь рожеві фантазії і мрії. Дитина повинна залишатися дитиною. Життя саме розставить все по місцях. Але я чесний з дітьми і тримаю слово: якщо щось говорю ㅡ я це роблю. І це не завжди «Я куплю тобі велосипед», часом це, коли я прошу чогось не робити і пам’ятати про те, що я просив. І якщо дитина не дотримала своє слово, значить я буду суворий з нею. У нас можуть зіпсуватися стосунки і дитині доведеться виправляти ситуацію.

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Ви караєте дітей?

Так. Я позбавляю дитини своєї уваги. Так робила моя мама ㅡ і для мене це було найстрашніше. Тобто ти можеш машинально сказати «їж», «пий», відвезти на тренування, забрати з тренування, але при цьому немає близьких, справжніх стосунків. Адже ти в якийсь момент втрачаєш до дитини довіру, значить її треба вирівняти. Дитина повинна це розуміти. Тому я чесний з дітьми. Також доброта дуже важлива. Дитина може помилятися, і ти повинен бути добрий і великодушний, щоб це розуміти.

А ви просите пробачення у дітей, якщо завинили?

Звичайно. І це теж чесність. Саме тому я маю право вимагати від дитини чесності по відношенню до себе.

А є різниця у вихованні між хлопчиками і дівчатками?

Я спочатку хотів, щоб Ваня виховувався лицарем, щоб він був схожий на мого діда Івана, батька моєї матері. На честь нього він і названий. А дівчинка ㅡ щоб була ніжною принцесою, як була моя бабуся, дружина діда Івана. А вийшло, що Ваня дуже добрий, великодушний, делікатний, трепетний, а Маша, як моя мама. Вона голову відірве, не замислюючись, і для неї немає поняття компромісу. Якщо вона щось вирішила, то аргументи повинні бути дуже вагомі, щоб вона передумала.

Більше про виховання і про розвиток дітей ви дізнаєтеся в новому психологічному сімейному реаліті «Супермама»Дивіться з понеділка по четвер о 18:00 на СТБ!

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