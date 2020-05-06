Із введенням в Україні карантину через небезпеку розповсюдження коронавірусу велика частина населення перейшла на роботу з дому. Ті, хто постійно пропадали в офісах, тепер працюють віддалено онлайн. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов в інтерв’ю для Знай.uа розповів, які проблеми можуть виникнути в родині під час карантину. Детальніше читайте в матеріалі.

Телеведучий Дмитро Карпачов впевнений, цей карантин стане для багатьох пар перевіркою на міцність стосунків і новим випробуванням.

«Одна проблема в тому, як проводити час з дитиною. І зовсім інша – як проводити час один з одним чоловікові і дружині. Зараз у мережі поширюється інформація, що за час карантину збільшилася кількість розлучень в Європі і Китаї. Раніше дорослі могли втекти один від одного на роботу й лише зрідка бачитися. Але тепер вони змушені цілодобово бути разом. Карантин є лакмусовим папірцем стосунків. Пара зможе реально подивитися на речі: вони один з одним разом, бо їм так добре, чи тому, що так звикли? Вони шкодують про те, що немає можливості піти на роботу, або раді тому, що тепер можна побути разом?» ‒ прокоментував ситуацію з карантином Дмитро Карпачов.

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Також Дмитро Карпачов з жалем зазначив, що деякі шлюби знайдуть для себе неприємні новини.

«Виявляється, що довго чоловік і дружина не можуть виносити один одного, і що стосунків як таких вже немає. Виявляється, єдине, що рятувало їх шлюб, ‒ робота і перерва один від одного. Це сумне усвідомлення, але, як мінімум, чесне. Треба подивитися правді в очі. Карантин – хороший привід або зміцнити стосунки, або всерйоз зайнятися їх перезавантаженням», ‒ підсумував експерт.

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