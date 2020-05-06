Крадіжка ‒ дуже неприємна, але цілком можлива проблема, з якою можуть зіткнутися батьки. Але що робити, якщо ви стали помічати, що у вашої дитини з’явилися нові речі, які ви не купували? Як боротися з такою згубною звичкою? Про це поговоримо в сьогоднішньому матеріалі.

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Причини, чому дитина краде

Брак спілкування з батьками (немає довіри або часу для спілкування, іноді так дитина намагається привернути до себе увагу) Бажання самоствердитися Незнання кордонів між «добре ‒ погано» Відсутність кишенькових грошей або їх недостатність. Так, у кожної дитини, починаючи з 6 років, повинні бути свої гроші на кишенькові витрати. І якщо їх немає, а бажану річ вже дуже сильно хочеться мати, то ‒ вуаля ‒ хай живе крадіжка. Приклад старших або друзів. До цього, до речі, можна віднести і приклад із фільмів. Так що контролюйте те, що дивиться ваше чадо. Купівля авторитету або шкільний «шантаж». Так, іноді на крадіжку дитина йде не з власної волі.

Що робити, якщо дитина краде

Пояснювати

Батьки практично з пелюшок повинні розповідати своїм дітям, що брати чуже ‒ не можна. Розкажіть, що відчуває людина, коли у нього пропаде його річ, а також не забудьте згадати про те, що буде з тією людиною, яка краде, якщо її зловлять. Дитина повинна знати, що кожна дія призведе до певних наслідків.

Підтримати

Якщо ваша дитина вкрала якусь річ, не потрібно її лаяти. Підтримайте її. Поясніть, що ви розумієте, що дитина помилився, що не впоралася зі спокусою. Розкажіть, як з вами в дитинстві сталося щось подібне, і як ви поклялися більше не брати чужого і змогли стримати слово, хоч це й було важко. Допоможіть дитині зрозуміти, що помилятися ‒ нормально і що всі проходять через це. Головне, не тавруйте ганьбою.

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З’ясувати причини крадіжки

З’ясуйте, чому ваша дитина наважився вкрасти чужу річ. Може, це тому, що ви не приділяли їй належної уваги або проігнорували якесь прохання, а може, у вашого малюка низька самооцінка. У будь-якому випадку, вам потрібно поговорити і з’ясувати причину. Так ви зможете її виправити.

Виправити

Замість покарання і докорів покажіть дитині, як можна виправити ситуацію. Поверніть вкрадену річ або компенсуйте збитки, якщо це можливо. Але, якщо мова йде про компенсацію, можна навіть продати якусь іграшку дитини, щоб вона відчула втрату. Але якщо дитині дуже соромно, то може бути, можна таємно повернути річ на місце? А якщо це вже неможливо, то можна спробувати зробити якийсь хороший вчинок, щоб врівноважити поганий.

Чого робити не можна, якщо ваша дитина краде

У жодному разі не можна дитину лаяти. Краще поясніть, чому це погано. Не варто також вішати ярлики і пророкувати життя злодія в тюрмі. Також дитини не варто бити чи погрожувати, і тим більше, не потрібно порівнювати з поганим сусідським хуліганом. Дітей узагалі порівнювати небажано. Адже всі ми ‒ різні і кожен з нас ‒ прекрасний.

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