Із введенням карантину через загрозу поширення коронавируса практично всі українці змушені працювати вдома. Але для батьків це непросте завдання, адже «під домашнім арештом» опинились не тільки дорослі, а й діти. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов поділився зі Знай.uа порадами, як батькам із користю провести час на карантині. Детальніше читайте в матеріалі.

На думку Дмитра Карпачова, всі батьки знають, що вдома дитину можна на довгий час зайняти комп’ютерними іграми і мультиками.

«Як зайняти дитину, батьки знають. Але проблема виникає саме тоді, коли дитині не вистачає батьків. Раніше вона не могла до них дотягнутися, тому що всі були на роботі. А тепер улюблені мама і тато поруч», ‒ зазначив він.

Але ж батьки не завжди можуть приділити достатньо уваги своєму чаду, адже вони продовжують працювати. Хоч і онлайн. І тут можуть виникнути суперечки і непорозуміння.

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Чим зайняти дитину під час карантину: поради Дмитра Карпачова

Намагайтеся приділяти більше уваги дитині

Якщо чесно, я б рекомендував батькам халтурити від роботи і приділяти час дітям! Це моя чесна порада. Адже коли, як не зараз, у дітей з’явиться така можливість проводити час з мамою і татом?

Вивчіть інтереси дитини

Інша справа, що батьки не знають, як грати з дитиною і чим з нею займатися. Тут найпростіший варіант ‒ попросити дитину розповісти вам, чим вона по-справжньому захоплюється. Вивчіть її улюблені комп’ютерні ігри, подивіться разом улюблені мультфільми. Це перший і найпростіший спосіб. Якщо хоча б спробувати вникнути в «Minecraft», яким захоплені всі діти, то на це точно піде кілька вечорів.

Плюс карантину полягає в тому, що батьки зблизяться зі своїми дітьми. Вони нарешті зрозуміють, що ж цікаво їм насправді. Зазвичай батьки говорять так: «Так моєму синові, крім комп’ютерних ігор, нічого не цікаво!» Але чому йому цікаві саме ці ігри, у батьків зазвичай немає відповіді. Хоча це прекрасний спосіб зрозуміти дитину. Головне ‒ не засуджувати його інтереси.

Знайдіть нові розваги

Вище я описав програму-мінімум, а по максиму я б радив купити побільше настільних ігор, за якими може зібратися вся родина, купити художні та пізнавальні книги і більш активно займатися з дітьми. Все залежить від віку та інтересів кожної дитини.

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Встановлюйте правила

Звичайно, під час карантину не можна забувати про навчання. Правила повинні бути в житті дитини в незалежності від того, знаходиться вона на карантині або в школі. У такій ситуації можна по-новому піднести дітям навчальний процес.

«Дивись, раніше ти витрачав на навчання 6-8 годин в день, тепер же лише три години!» Таку «вигідну ідею» можна добре продати дитині.

Більше порад про виховання дітей ‒ із понеділка по четвер о 18:00 в новому проєкті «Супермама».

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