Дмитро Карпачов розповів, чим зайняти дитину під час карантину
Із введенням карантину через загрозу поширення коронавируса практично всі українці змушені працювати вдома. Але для батьків це непросте завдання, адже «під домашнім арештом» опинились не тільки дорослі, а й діти. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов поділився зі Знай.uа порадами, як батькам із користю провести час на карантині. Детальніше читайте в матеріалі.
На думку Дмитра Карпачова, всі батьки знають, що вдома дитину можна на довгий час зайняти комп’ютерними іграми і мультиками.
«Як зайняти дитину, батьки знають. Але проблема виникає саме тоді, коли дитині не вистачає батьків. Раніше вона не могла до них дотягнутися, тому що всі були на роботі. А тепер улюблені мама і тато поруч», ‒ зазначив він.
Але ж батьки не завжди можуть приділити достатньо уваги своєму чаду, адже вони продовжують працювати. Хоч і онлайн. І тут можуть виникнути суперечки і непорозуміння.
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Чим зайняти дитину під час карантину: поради Дмитра Карпачова
Намагайтеся приділяти більше уваги дитині
Якщо чесно, я б рекомендував батькам халтурити від роботи і приділяти час дітям! Це моя чесна порада. Адже коли, як не зараз, у дітей з’явиться така можливість проводити час з мамою і татом?
Вивчіть інтереси дитини
Інша справа, що батьки не знають, як грати з дитиною і чим з нею займатися. Тут найпростіший варіант ‒ попросити дитину розповісти вам, чим вона по-справжньому захоплюється. Вивчіть її улюблені комп’ютерні ігри, подивіться разом улюблені мультфільми. Це перший і найпростіший спосіб. Якщо хоча б спробувати вникнути в «Minecraft», яким захоплені всі діти, то на це точно піде кілька вечорів.
Плюс карантину полягає в тому, що батьки зблизяться зі своїми дітьми. Вони нарешті зрозуміють, що ж цікаво їм насправді. Зазвичай батьки говорять так: «Так моєму синові, крім комп’ютерних ігор, нічого не цікаво!» Але чому йому цікаві саме ці ігри, у батьків зазвичай немає відповіді. Хоча це прекрасний спосіб зрозуміти дитину. Головне ‒ не засуджувати його інтереси.
Знайдіть нові розваги
Вище я описав програму-мінімум, а по максиму я б радив купити побільше настільних ігор, за якими може зібратися вся родина, купити художні та пізнавальні книги і більш активно займатися з дітьми. Все залежить від віку та інтересів кожної дитини.
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Встановлюйте правила
Звичайно, під час карантину не можна забувати про навчання. Правила повинні бути в житті дитини в незалежності від того, знаходиться вона на карантині або в школі. У такій ситуації можна по-новому піднести дітям навчальний процес.
«Дивись, раніше ти витрачав на навчання 6-8 годин в день, тепер же лише три години!» Таку «вигідну ідею» можна добре продати дитині.
Більше порад про виховання дітей ‒ із понеділка по четвер о 18:00 в новому проєкті «Супермама».
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