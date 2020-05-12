Булінг в інтернеті

Нині більша частина людства використовує інтернет і абсолютно кожен може стати жертвою кібербулінгу. До найбільшої групи ризику належать підлітки, адже більшість свого вільного часу вони проводять в інтернеті. Які типи поведінки характерні для булінгу в інтернеті та як протидіяти цьому ― читайте в матеріалі.

Типи булінгу в інтернеті:

Суперечки (флеймінг) ― обмін короткими емоційними репліками між двома і більше людьми. Флеймінг розгортається зазвичай в публічних місцях мережі: чатах, форумах, групах. Цей вид булінгу, за певних умов, може перетворитись на нерівноправний психологічний терор особистості.

Нападки (харасмент) ― повторювані образливі повідомлення, спрямовані безпосередньо на жертву. Харасмент характеризується сотнями дзвінків та СМС з погрозами. Такий вид булінгу є одностороннім та більш тривалим.

Самозванство, втілення в певну особу ― переслідувач за допомогою соціальних мереж позиціонує себе як жертву, використовуючи доступ до її аккаунту. Булер відправляє провокаційні листи друзям жертви та здійснює негативну комунікацію.

Ошуканство ― булер виманює конфіденційну інформацію в жертви (фото, відео, приватні повідомлення) та розповсюджує її для публічного доступу в інтернеті.

Відчуження (остракізм) ― цей вид булінгу притаманний підлітковим групам, коли жертву навмисно виключають зі спільної групи чи онлайн гри, захищаючись паролем, формуючи список небажаної пошти або список друзів.

Зведення наклепів ― із використанням комп’ютерних технологій (наприклад, фотошоп) булер розповсюджує неправдиву інформацію щодо жертви, яка зображується у зовсім не притаманній їй поганій манері.

Кіберпереслідування ― злочинець через інтернет дізнається всю необхідну інформацію (час та місце перебування жертви), задля здійснення майбутніх злочинних дій (наприклад, згвалтування).

Хепіслепінг ― вид булінгу, який характеризується сценами насилля, які записуються на камеру задля подальшого поширення в мережі інтернет.

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Як протистояти булінгу

Якщо ви, ваша дитина, чи ваші знайомі стали жертвою хоч одного виду кібербулінгу, навіть не думайте це замовчувати, адже в небезпеку можете потрапити не тільки ви, а й інші невинні люди. Наразі з’явився новий термін «буліцид», що означає загибель жертви внаслідок булінгу. Аби не допустити такого, обов’язково виконайте наступні заходи протидії булінгу в інтернеті:

Не відповідайте на образи . Ви все одно нічим не зарадите, відповідаючи на образи. Булер так чи інак знайде болюче місце, куди вразити свою жертву. Відповідаючи, ви лише підливатимете масла у вогонь та нагнітатимете ще більшу неприязнь до вас.

Обов’язково зверніться по допомогу. Ні в якому разі не тримайте це в собі. Розкажіть про це своїм друзям чи знайомим. З точки зору батьків, будуйте довірливі стосунки зі своєю дитиною. Намагайтеся побільше розмовляти з підлітком, аби він не тримав це в собі, а поділився з найближчими.

Зверніться на дитячу «гарячу лінію» за номером: 116-111. Якщо жертвою є доросла людина ― зверніться до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0-800-213-103 . Також ви можете звернутись до поліції , тому що всі види булінгу караються законом.

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