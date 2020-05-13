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Фотодобірка: Як пройшов фінал проєкту «Супермама»

13.05.2020

Учора завершився шостий тиждень психологічного реаліті «Супермама». Чотири харків’янки з кардинально різними поглядами на виховання оцінили материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної, виставили бали і визначили найкращу маму. Однак завдяки балам від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова перемогу здобула мама-блогерка Тетяна Коряк. Як відбувалися зйомки фіналу, дивіться в нашій фотодобірці.

супермама

супермама

Більше на тему: «Супермама» Тетяна: немає некрасивих людей, є ‒ особливі

супермама

супермама

супермама

супермама

супермама

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супермама

супермама

супермама

супермама

супермама

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супермама

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