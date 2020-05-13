Фотодобірка: Як пройшов фінал проєкту «Супермама»
13.05.2020
Учора завершився шостий тиждень психологічного реаліті «Супермама». Чотири харків’янки з кардинально різними поглядами на виховання оцінили материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної, виставили бали і визначили найкращу маму. Однак завдяки балам від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова перемогу здобула мама-блогерка Тетяна Коряк. Як відбувалися зйомки фіналу, дивіться в нашій фотодобірці.
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