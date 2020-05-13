У кожної дитини настає перехідний вік, і період пубертату в кожного проявляється по-різному. Деякі підлітки починають проявляти агресію, грубіянять своїм батькам. Чому так відбувається і як поводитися з підлітком, який грубіянить, ― читайте в матеріалі.

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Причини виникнення агресії у підлітків

Гормональний сплеск

У період статевого дозрівання в організмі дитини під дією гормонів відбуваються фізичні і психічні зміни. Симптомами цього дисбалансу є часта зміна настрою, депресія, дратівливість, тривога та агресія.

Підліток намагається самоствердитись

Грубість, непослух, нерозумні витівки ― це спосіб проявити своє «я». Так підліток намагається показати свою самостійність.

Невпевненість у собі

Деякі батьки намагаються отримати від своєї дитини більше, ніж вона може. Підліток дуже нервує через це, внаслідок чого настають нервові зриви, депресія та агресія.

Невміння виражати свої емоції

У підлітковому віці дитина часто виражає свої емоції з точністю до навпаки. Страх замінюється агресією, ніяковість та сором’язливість ― зухвалістю, доброзичливість ― хамством.

Наслідування дорослих

Підлітки намагаються копіювати батьківську поведінку, адже вважають себе абсолютно дорослими. Тому батьки мають ретельно слідкувати за своїм лексиконом, щоб потім не дивуватись, звідки їхня дитина навчилась таких лихих слів.

Як поводитися з підлітком, який грубіянить

Тримайте свої емоції під контролем. Не піддавайтесь на провокації своєї дитини. Не намагайтеся перекричати одне одного під час чергового конфлікту. Ваш гнів, виплеснутий у відповідь, тільки ускладнить і до того непрості стосунки. Краще дайте підлітку відповідь спокійним, тихим тоном.

Не сприймайте на свій рахунок усе, що каже вам дитина. Часом у пориві гніву підліток може говорити дуже страшні речі. Ці слова ― лише зброя, за допомогою якої він намагається боротись із усім світом. Пам’ятайте, що грубощі в цьому віці ― лише захисна реакція.

Не читайте нотацій. У підлітковому віці діти впевнені, що вже все знають про доросле життя. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вас слухалась, ваші вказівки мають звучати як прохання, а не як наказ. В іншому разі дитина робитиме все так, щоб якнайшвидше розгнівити вас.

Частіше хваліть свою дитину. У перехідному віці діти дуже вразливі, хоч вони це добре приховують та заперечують. Якщо підліток зробив хоч якісь невеличкі досягнення, не скупіться на хороші слова. Ваша дитина має розуміти, що її люблять і поважають.

Спрямуйте сплеск емоцій у зовсім інше русло. Організм підлітка потребує більше адреналіну. Проведіть спільні вихідні у картинг-центрі, організуйте політ в аеротрубі чи займіться зорбінгом. Підліток буде вам точно вдячний.

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