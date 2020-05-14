Карантин, який запровадили в Україні через загрозу поширення коронавірусу, змінив життя людей. Сім’ї опинилися зачиненими в квартирах і будинках. Раніше експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів, які проблеми можуть виникнути в родині під час карантину. Про те, як уникнути сварок із коханою людиною і зберегти шлюб, читайте в нашому матеріалі.

Допомагайте одне одному

Карантин ‒ це не канікули. Роботу ніхто не скасовував. Однак і з домашніми клопотами теж потрібно встигати. І тут важливо порівну поділити обов’язки. Чоловік і дружина спочатку повинні домовитися і чесно поділити всі домашні клопоти. Якщо в сім’ї є діти, то їх теж треба залучати. Наприклад, поки тато проводить нараду, мама може погратися з дітьми і приготувати обід. Але в той час, коли мамі потрібно закрити дедлайн, батько повинен пропилососити або помити підлогу. Тільки разом сім’я зможе впоратися з навантаженням і тою складною ситуацією, в якій зараз опинилися всі жителі країни (і не тільки!). Важливо зрозуміти, що коли хатню роботу виконуватиме одна людина, то вона дуже швидко втомиться. Тут уже серйозних конфліктів не уникнути.

Шукайте компроміс

Перебуваючи довго у замкнутому просторі, важливо розмовляти і домовлятися з усіма членами сім’ї. Не варто накопичувати образи і замовчувати їх. Інакше потім можна просто зірватися і закатати великий скандал. Якщо у вас є невеликі претензії та зауваження, їх варто відразу ж озвучувати. Спокійно обговоріть зі своїми рідними, що конкретно вас не влаштовує, і знайдіть вирішення проблеми. Наприклад, попросіть дітей дивитися мультфільми у навушниках. Так вони не будуть відволікати вас від роботи.

Дякуйте

Подяка врятує світ. Не забувайте казати «спасибі» чоловікові за те, що він помив посуд. Або похваліть дітей за те, що вони тихо гралися в кімнаті, поки ви дописували важливий звіт. Таке просте правило дасть змогу уникнути багатьох конфліктів і налагодить стосунки в родині. Пам’ятайте, тільки спільними зусиллями ви зможете подолати всі труднощі.

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Знайдіть час для себе

Неможливо постійно перебувати серед людей. Рано чи пізно вам захочеться усамітнитися. Постарайтеся знайти можливість побути на самоті. Нехай навіть у ванній. Іноді 20 хвилин тиші можуть врятувати від великої сварки. Домовтеся з чоловіком про час, який ви обоє проведете на самоті.

І пам’ятайте, рано чи пізно карантин закінчиться. І всі зможуть повернутися до звичного і розміреного життя. Однак зараз, у цей складний кризовий час ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб зберегти міцну і люблячу сім’ю.

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