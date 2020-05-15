Школа. У деяких це слово викликає тільки негативні спогади. І не дивно, адже існує багато дітей, яким складно дається не тільки навчання, а й спілкування з однолітками. Як допомогти дитині знайти друзів в школі? Про це поговоримо в нашому матеріалі.

Дитині, яка вперше йде в школу, дуже страшно. та й батькам, — теж. Це в будь-якому випадку стрес для всіх. Але як допомогти дитині не боятися і завести друзів? Це завдання не з легких. Але, якщо підготуватися, то все можливо.

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Як допомогти дитині знайти друзів в школі

Бути першокласником — не страшно

Якщо дитина йде в перший клас, то, природно, такою вона буде там не одна. У класі комусь буде теж страшно і самотньо. Поясніть своєму чаду, що не потрібно соромитися, а сміливо можна підійти і запитати: «Привіт! Ти теж новенький? Я — так! Давай познайомимося”. Удвох дітям вже буде простіше. Але ще краще, коли друзів більше. Тому таким же чином можна познайомитися і з іншими дітьми.

Захоплення допоможуть

У перші кілька місяців, коли всі діти ще не познайомились, дитині можуть допомогти знайти друзів захоплення. Улюблений мультик, вид спорту. Малюк може взяти в школу свою улюблену іграшку, книгу або м’яч. Все, що допоможе йому знайти друзів по схожим інтересам.

Тренуйтеся знайомитися

Якщо ваша дитина по натурі сором’язлива, то в школі їй буде складно. Завдання батьків — підготувати малюка до цього. Попросіть його потренуватися знайомитися або питати щось. Такі тренування не тільки сприяють зменшенню страху, але й допоможуть стати більш комунікабельним.

Будьте активні

Дитині потрібно брати активну участь у житті класу, щиро висловлювати свою думку, але стежити за тим, щоб нікого не зачепити і не образити. До активних дітей однолітки часто виявляють підвищений інтерес.

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Разом у школу

Можна знайти однокласника, який живе поруч із вами, або просто дійти до метро разом. Спільний шлях чудово зближує — це ідеальний час, щоб обговорити день, та й просто поговорити про все на світі. До того ж, якщо дітей супроводжують батьки, то й вони зможуть завести собі нових знайомих. Чи це не чудово?

Запросіть однокласників додому

Восени, коли перші тижні навчання минули, можна поцікавитися, з ким із дітей ваша дитина хоче подружитися. А потім запропонувати своєму чаду влаштувати вдома невеличке свято. Скажімо, Хеллоуїн. Чим не привід! Запросіть однокласників своєї дитину додому. Тут, в рідних стінах, їй буде простіше спілкуватися з однолітками. Це прекрасний спосіб подружитися. Такі події зближують.

Більше порад про виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

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