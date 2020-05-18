Як стати дитині другом? Ппро це можна дізнатися в психологічному реаліті «Супермама». Ален також свохм секретом поділилася ведуча соціального проєкту «Таємниці ДНК» та програми «Вікна-Новини» Тетяна Висоцька. Тільки для вас ведуча розповіла, як налагодити дружні стосунки з дітьми. Детальніше читайте в матеріалі.

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Тетяна Висоцька розповіла, що у стосунках із дітьми дуже важливо не тиснути. Не треба силоміць витягувати з них зізнання. Мама повинна бути терплячою та турботливою.

«Говорити про стосунки, насправді, найскладніше, як і радити щось, ‒ настільки це змінна і летюча речовина. Хоча моєму старшому синові влітку буде 18, а доньці ‒ 9, я все також вважаю, що ще вчуся бути мамою. І найбільше, чого я хочу, ‒ щоб мої діти мені довіряли, особливо в питаннях, які їх хвилюють і з якими вони не в змозі впоратися самотужки. Важливо не перетиснути, але й не відпускати. Нагадувати, що любиш і завжди поряд, у будь-якій ситуації. Коли дитина звертається до тебе, а не до друзів чи до гугла за порадою ‒ це та маленька перемога, до якої треба прагнути. Розумного нам батьківства і довірливого материнства!» ‒ поділилася своїми думками Тетяна Висоцька.

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Більше про виховання дітей ви дізнаєтеся у новому психологічному сімейному реаліті «Супермама». З понеділка по четвер о 18:15 на СТБ!

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