Як розговорити замкнутого підлітка

Підлітковий вік — найскладніший період для кожної людини. Це час, коли дитина намагається знайти своє місце в житті, ідентифікувати себе як особистість. Та водночас багато підлітків стають замкнутими. Їм здається, що весь світ налаштований проти них. Особливо — батьки. Як налагодити стосунки з дитиною в цьому віці? Як розговорити мовчазного підлітка? Про це читайте в нашому матеріалі.

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5 способів розговорити мовчазного підлітка

Поставте себе на місце підлітка.

Для того, щоб нормально поговорити з підлітком, потрібно передовсім бути м’яким. Не варто накидатися, як ураган, і вимагати розповісти всі таємниці і секрети. Згадайте себе в цьому віці. Ви дуже хотіли говорити з батьками? Думаємо, що ні. Згадайте, чого вам найбільше хотілося в той момент — свободи, розуміння, визнання, адекватної самооцінки, моральної підтримки рідних і друзів. Так спробуйте це все дати своєму чаду.

Підліток — це особистість

Важливо розуміти, що підліток — особистість. Не тисніть. Дайте право дитині помилитися. Поважайте її думку, навіть якщо вона відрізняється від вашої, навіть якщо ви впевнені, що вона — хибна. Дитина має робити свої промахи і на них вчитися. Ваше завдання — підтримати і зрозуміти.

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У підлітка мають бути секрети.

Та й не тільки у підлітка. У кожної людини можуть бути таємниці. Так що не варто вставляти пальці свого чада в двері і вимагати розповісти вам усе. Адже у вас теж є секрети, чи не так? Тож поважайте право на особисту думку і таємниці.

Навчіться чекати

Іноді підлітки не хочуть розмовляти з батьками, бо знають, що на них чекають нотації. Пам’ятайте, вони вважають себе вже дорослими і самостійними. Так що перед розмовою запитайте в дитини, чи хоче вона поговорити. І якщо ні, то запропонуйте їй самій вибрати час для бесіди. Якщо ваше чадо бунтує, не відповідає на запитання, порушує терміни або зовсім відмовляється від спілкування — значить, час для одкровень ще не настав. Не нервуйте і не грубіть у відповідь, проявляйте витримку. І, головне, не читайте нотацій.

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Ставте грамотні запитання

Якщо підліток погодився поговорити, почніть розмову з запитання. Наприклад, попросіть поради в чому-небудь або запитайте, чому у вас не ладяться взаємини. Запитайте, що, на думку підлітка, ви робите не так. Якщо підліток нічого конкретного не каже, не хвилюйтеся. Переведіть розмову на нейтральні теми. Головне — привчити дитину до спілкування і розмови. Поступово вона почне вам довіряти. Пам’ятайте, що розговорити людину простіше, займаючись із нею спільною справою. Тому запропонуйте дитині зайнятися якимось хобі разом або просто покататися на велосипеді, приготувати вечерю. Якщо ваш підліток відмовчується, заплутано відповідає на запитання чи проявляє агресію, займіть його цікавою справою.

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