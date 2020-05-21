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П’ятірка найкращих супів для дитини

21.05.2020

Коли дитина поїла суп, мама може бути спокійною. Адже для правильного травлення — це те, що лікар приписав. Та що робити, якщо вашому чаду набридли банальні бульйони? Читайте в нашому матеріалі п’ятірку найсмачніших і найкорисніших рецептів супів для дитини.

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супермама

Суп із макаронами

Інгредієнти:

  • вода — 300 мл
  • куряче філе — 100 г
  • зелений горошок — 30 г
  • половина морквини
  • жменя макаронів
  • кріп і петрушка для подачі

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе порізати на маленькі шматочки, залити водою і варити 30 хвилин, періодично знімаючи піну.
  2. Моркву почистити і нарізати кружечками. Посолити бульйон і додати моркву, готувати 10 хвилин.
  3. Додати зелений горошок. Щойно суп закипить, всипати макарони. Варити до готовності макаронів. Відразу ж подавати, посипавши зеленню.

супермама

Рибний бульйон

Інгредієнти:

  • риба — 150 г 
  • коріння петрушки і селери біле — 10 г
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • вода — 400 мл
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Парну рибу (окуні, йоржі, піскарі тощо) випатрати, видалити луску і зябра (луску з дрібної риби можна не очищати).
  2. Промийте рибу, складіть у каструлю і залийте холодною водою.
  3. Покладіть коріння і стебла петрушки, селери, цибулю в каструлю. У ємність влийте розчин солі.
  4. Варіть 60 хвилин при слабкому кипінні, знімаючи періодично піну. Готовий бульйон процідіть через марлю.

Рибний бульйон можна подати натуральним або зварити з нього суп з картоплею, овочами чи фрикадельками з риби.

супермама

Овочевий суп

Інгредієнти:

  • куряча грудинка
  • половинка маленької картоплі
  • половина маленької морквини
  • цвітна капуста — 3 суцвіття

Спосіб приготування:

  1. Поставте в невеликій каструлі воду закипати.
  2. Щойно вода закипить, покладіть у каструлю куряче філе, моркву і картоплю. Нехай варяться хвилин 10. Потім покладіть капусту.
  3. Коли всі овочі будуть готові, перекладіть їх у чашу блендера і налийте трохи бульйону, в якому варили. Жодних спецій не потрібно. Подрібніть усе блендером. Подавайте гарячим із зеленню.

супермама

Суп-пюре з кабачка

Інгредієнти:

  • вода — 1,5 л
  • кабачок — 2 шт.
  • цибуля-порей — 1/2 стебла
  • морква — 2 шт.
  • картопля — 2-3 шт.
  • петрушка, сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Картоплю, моркву і цибулю-порей поріжте на шматочки і варіть 15 хвилин.
  2. Кабачок поріжте і відправте до інших овочів. Залиште на 10 хв.
  3. Готові овочі подрібніть блендером до стану пюре, посоліть, поперчіть і проваріть ще кілька хвилин.
  4. Гарячий суп можна подавати з сухариками.

супермама

Суп-пюре з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • вода — 2 склянки
  • кілька суцвіть цвітної капусти
  • картопля — 1 шт.
  • морква — 1 шт.
  • цибуля — 1/2 головки
  • скибочка плавленого сиру «Дружба»
  • олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю поріжте і обсмажте до золотистого кольору.
  2. Всі овочі поріжте невеликими кубиками, цвітну капусту розділіть на суцвіття.
  3. Варіть разом з цибулею до готовності.
  4. Овочі відокремте за допомогою друшляка, за допомогою блендера зробіть з них пюре і знову з’єднайте з бульйоном. Покладіть туди плавлений сирок і доведіть до кипіння.
  5. Подавайте теплим.

Малюкові такий супчик можна куштувати з 10 місяців.

супермама

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