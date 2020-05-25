Ольга Мартиновська: Я не думала, що поєднувати роботу і материнство буде так складно

Як правильно поєднувати материнство та роботу? Про це можна дізнатися в новому психологічному реаліті «Супермама». До того ж, ми продовжуємо ділитися історіями про те, як зірки телеканалу СТБ виховують своїх дітей. І сьогодні суддя кулінарного шоу «МастерШеф Професіонали» Ольга Мартиновська ексклюзивно для STB.UA розповіла про те, які складнощі у неї виникали під час виховання. Детальніше читайте в матеріалі.

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Ольга Мартиновська зізналася, що найскладнішим для неї було визначитися з методами виховання.

«Кого слухати: батьків, психолога або віддати перевагу інтуїтивного виховання. Адже скільки людей, стільки й думок. Я дуже довго роздумувала над цим питанням».

Суддя кулінарного проэкту «МастерШеф Професіонали» з трепетом згадує свої перші місяці після народження дочки. Вона зізналася, що їй було неймовірно складно поєднувати материнство і роботу.

«Чесно кажучи, все вийшло само собою. Я себе не питала, як зможу поєднувати материнство і роботу. Я просто працювала, і виховувала дитину, годувала грудьми і продовжувала працювати. Говорити, що це було легко, я не буду і радити всім зробити так само я теж не стану. Поєднувати материнство і роботу можна, але це дуже складно. Мій організм був виснажений. Морально я була не готова до того, що це буде так важко. Мене про це ніхто не попереджав. Це дуже складно: і в моральному плані, і в фізичному. До речі, практично відразу після пологів я змінила роботу. І це були нові умови, нові люди, нові вимоги… Коли Вірі було три роки, я відчула жахливу втому. Моя мама тоді сказала, що це через відсутність декрету. Кожна жінка повинна хоча б півроку відпочити. Потрібен час, щоб це все прийняти. Можливо, є жінки, які швидко адаптуються, але особисто я не була готова до того, що моє життя так сильно зміниться з появою дитини».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Ольга Мартиновська вважає, що жінка не повинна виконувати всю домашню роботу сама. Особливо, після народження дитини. Потрібно навчитися делегувати частину клопоту на чоловіка або бабусю. А ще суддя кулінарного шоу вважає, що поєднувати материнство і роботу можна. Це питання організованості,

«Зараз я всім мамам, які хочуть поєднувати материнство і роботу, можу порадити стати більш організованими. Можна записувати у блокнот все, що потрібно зробити. Так набагато легше і простіше. Це виключає форс-мажорні ситуації».

Більше про виховання і про розвиток дітей ви дізнаєтеся в новому психологічному сімейному реаліті «Супермама», ведучим якого стане Дмитро Карпачов.

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