Учасниця реаліті «Супермама» Даша про своє життя, бізнес і виховання дітей

Мама двох дітей і бізнес-леді Даша стала героїнею сьомого тижня реаліті «Супермама». В ефірі її життя здалося просто казковим! Конкурентки навіть відзначили, що, можливо, учасниця прикрасила його, щоб здатися кращою… Що ховається за ідеальною картинкою, чи переглянула героїня погляд на розвиток сина і дочки і який головний принцип виховання в їхній родині — Даша розповіла в ексклюзивному інтерв’ю!

Дашо, в ефірі ваше життя здалося ідеальним: у вас щаслива сім’я, чоловік, бізнес. Розкажіть, що стоїть за такою картинкою?

Вважаю, що це суб’єктивна думка. Моє життя в ефірі здалося ідеальним, але ідеали у кожного свої. Життя моєї сім’ї таке, як у багатьох інших сімей, коли в їхньому домі панує щастя. Я намагаюся бути гарною дружиною, турботливою, люблячою мамою, доброю господинею, успішною бізнесвумен.

Нам із чоловіком пощастило, у нас багато спільного. Такі стосунки будуються роками, завдяки бажанню, повазі і терпінню. Наш шлюб триває вже вісім років, ми пройшли через багато неприємностей.

Життя було не завжди таким, як на екрані. На початку, протягом двох років, ми жили в квартирі хлопця-алкоголіка, орендували в нього кімнату, а сімейний бюджет становив 50 гривень на три дні. Пізніше винаймали однокімнатну квартиру. Там народилися і росли Міша і Маша. Тільки після семи років подружнього життя завдяки допомозі родичів ми змогли придбати свою нерухомість.

У 17 років я відмовилася від матеріальної підтримки батьків. Я вчилася в університеті і працювала. Займалася організацією Fashion Week для українських дизайнерів. Пізніше створила своє весільне агентство. Зі мною завжди поруч був чоловік, він у всьому мені допомагав.

Протягом трьох років я намагалася завагітніти, шалено мріяла про дітей. Коли дізналася, що вагітна, була на «сьомому небі» від щастя! Насамперед зайнялася продажем агентства. Я розуміла, що перші роки дуже важливі і маму ніщо не повинно відволікати. Але зовсім не розвиватися, не займатися творчістю для мене складно. Тому ночами, коли Міша спав, я допомагала своїм партнерам: малювала весільні проєкти.

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Ваші суперниці не раз відзначали, що, можливо, ви трохи прикрасили все, щоб здаватися справжньою принцесою. Чи так це?

Мені не зовсім зрозуміло, який сенс вкладається в слово «справжня принцеса»? І завдяки чому я справила таке враження на дівчат. Я, чоловік, діти, дім, робота, все — справжнє.

Дашо, у випуску ви розповіли про те, що в 3 роки у вашого сина були невеликі проблеми з мовленням. Як ви працювали з цим? До яких фахівців зверталися?

Так, у Міши дизартрія — м’які м’язи щік і язика. Слова були нечіткі, як каша. Щодня ми ходили до логопеда, йому робили масажі — зміцнювали щоки і язик, через пів року ми прийшли до хорошого результату. Я плакала, коли моя дитина почала говорити реченнями. Ми продовжуємо працювати над розвитком мовлення і регулярно займаємося з логопедом.

Що ви можете порадити тим мамам, які опинилися в подібній ситуації?

Усвідомити важливість проблеми. Адже саме дошкільний вік — сприятлива пора для мовного та мовленнєвого розвитку і корекції. Важливо вчасно звернути на це увагу і не втратити час. Потрібно грамотно підійти до вибору фахівця. Адже це робота не тільки логопеда і дитини, а й систематична робота батьків.

Ви — власниця центру раннього розвитку. Коли у вас з’явилася ідея створити його?

Знайти дитячий розвивальний центр, який відповідав би моїм очікуванням, виявилося непросто… Точніше, я не знайшла його. Тоді народилася ідея, якщо такого центру немає, то він обов’язково повинен з’явитися.

Якийсь час я допомагала одному педагогу з організацією майстер-класів в Україні. Я отримувала неодноразові пропозиції про співпрацю щодо створення центру розвитку в Україні під ім’ям цієї людини, в рамках її професійного бачення. Я дуже довго сумнівалася, але вирішила спробувати.

Я зайнялася створенням центру. Приміщення, педагоги, дидактичний матеріал — у все це вкладала всі свої сили і ресурси. Після кількох місяців роботи центру в такому форматі ми з командою дійшли думки, що маємо розбіжності з партнером у поглядах на розвиток дітей, на вибір і використання розвивальних методик. Тому ми припинили співпрацю і використання стилю та імені цього педагога.

Ми ретельно підійшли до вибору і можливого використання кращих методик розвитку дитини. Незабаром народився KIDS CLUB by Dasha Mi. Філософія нашої діяльності заснована на сімейних цінностях.

Дуже пишаюся тим, що наші фахівці постійно розвиваються і навчаються у кращих фахівців світу. Розвивальні іграшки я купую в кращих магазинах, як в Україні, так і за кордоном, приділяючи увагу якості, безпеці, функціональності і привабливості. Міші і Маші дуже подобається займатися в клубі.

Де ви брали сили, коли у вас опускалися руки? Хто вас підтримував?

Мені дуже пощастило — у нас велика дружна сім’я! Мій чоловік, мої діти, мої батьки, батьки чоловіка, мої рідні та прийомні брати і сестри — це мій головний ресурс, мої сили, моя підтримка і опора.

Ви казали, що вивчаєте методики розвитку і читаєте багато педагогічної літератури. Самі шукали літературу чи, може, хтось щось радив? Можливо, відвідували курси чи тренінги?

Оскільки я не педагог за освітою, я завжди прислухаюся до думки професіоналів, і як мама, і як керівник. По змозі я навчаюся разом із командою, беру участь у тренінгах, цікавлюся методиками розвитку, вивчаю особливості дошкільної освіти по всьому світу.

Ви не замислювалися над тим, щоб здобути другу вищу освіту — психолога-дефектолога? Або педагогічну?

Моя професійна мета — розвиватися як бізнесвумен, створювати освітні проєкти: розвивальні, корекційно-розвивальні центри. Дуже хочеться, щоб вони привернули увагу до питань здорового батьківства через всебічний розвиток! Щоб якомога більше сімей мало можливість із нашою допомогою виховати дітей добрими, сильними, успішними і щасливими!

Мети стати педагогом, психологом чи дефектологом у мене немає.

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Чи змінився ваш підхід до стандартів виховання Михайла і Маші?

Наш підхід у вихованні Міши і Маші заснований передовсім на безумовній любові. Ми враховуємо вікові, особистісні та гендерні особливості дітей. Маші за день до зйомок виповнилося два роки, до неї ще ставлення як до немовляти, хоча ми вже будуємо поняття меж. У Мишка є свої обов’язки відповідно до віку.

Яких принципів виховання дотримуєтеся в родині?

Принцип безумовної любові, прийняття і поваги до дитини, одностайності думки батьків щодо виховання. Створення сприятливого ​​і безпечного середовища в сім’ї. Я вважаю, що дитина — це самостійна особистість. Тому не потрібно розвивати малюка за принципом «компенсації нереалізованих дитячих мрій батьків». Ми з чоловіком намагаємося бути прикладом для дітей. Також я вважаю, що потрібно щодня вчитися бути батьками. Діти вчаться у батьків, батьки вчаться у дітей. Головне — відчути і знайти у вихованні джерело радості.

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