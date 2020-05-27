Дмитро Карпачов розповів про те, чому діти не слухаються

Усі батьки хочуть, щоб їхні діти були слухняними. Однак іноді мами і тата скаржаться на те, що діти не реагують на зауваження. Так що ж потрібно зробити для того, щоб діти були слухняними? Про це докладно розповів ведучий психологічного реаліті «Супермама» Дмитро Карпачов. Деталі в нашому матеріалі.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов нещодавно провів прямий ефір в Instagram. Протягом години Дмитро відповідав на запитання глядачів телеканалу СТБ. І, повірте, їх було дуже багато!

Так, одним із найпоширеніших запитань було таке: як змусити дитину вчити уроки під час карантину? Дмитро Карпачов порадив батькам не змушувати дітей насильно вчити уроки:

«Коли діти будуть самі вчити уроки? Це трапиться тоді, коли вони побачать у цьому сенс. Якщо цього не відбувається, то варто подивитися, де схибили батьки. Спробуйте трохи відійти від шкільної програми і вивчіть щось разом».

Дмитро Карпачов також наголосив, що в кожній родині повинні бути правила. Не просто бути, а працювати.

«Правила дуже важливі. І якщо в родині батьки стежать за тим, як виконуються правила, діти будуть слухняними. Тому що вони знатимуть: за непослух на них чекає покарання. Однак не потрібно плутати покарання і жорстоке поводження з дитиною. Під час покарання дитина не повинна відчувати себе приниженою», ‒ зазначив Дмитро Карпачов.

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