Даша Трегубова: До дитини треба ставитися, як до рівної собі

Як правильно виховувати дітей? Як стати не просто батьками, а ще й другом? Про це ви дізнаєтесь в психологічному реаліті «Супермама». А щоб було цікавіше, ми починаємо серію матеріалів, в яких зірки телеканалу СТБ розкажуть, як виховують своїх дітей. Відома актриса і ведуча вокального шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова ексклюзивно для STB.UA поділилася своїм досвідом материнства. Детальніше читайте в матеріалі.

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Дашо, розкажіть про своє материнство. Які емоції ви відчували, коли стали мамою?

Я дуже хотіла стати мамою, готувалася до цього, планувала. Почуття, які я відчула, коли вперше взяла Поліну на руки, неможливо описати словами. Мені здалося, що збулася моя мрія. Для мене це були абсолютно нові відчуття і, звичайно ж, мені було дуже цікаво, як це ‒ бути мамою.

Як вважаєте, що потрібно зробити, щоб стати супермамою для своєї дитини?

Думаю, потрібно чути свою дитину і ставитися до неї, як до рівної собі, (але при цьому розуміти, що ти несеш за дитину відповідальність). Це людина, у якого є свої думки, емоції і потреби. З дитиною потрібно рахуватися і поважати її бажання. Важливо не тільки слухати, а й чути. Адже діти ‒ не доповнення дорослих, а повноцінні члени суспільства. І вони вправі мати власний характер і не питати у батьків, якими ті їх хочуть бачити.

Яких принципів виховання дотримуєтеся?

Я поважаю і не обманюю свою дочку. І вона мене ‒ теж. Ми давним-давно так домовилися і знаєте, це чудово! У нас немає недомовок. Вважаю, що ми несемо відповідальність за своїх дітей, але й у них повинна бути своя зона відповідальності ‒ хоча б прибирання в своїй кімнаті і допомога мамі на кухні, наприклад.

І ще, я за те, що якщо у ваших стосунках із дітьми з’явилися якісь складнощі, потрібно йти до хорошого психолога. На таких консультаціях можна розкласти все по поличках, зрозуміти, де ти помилилася, і виправити ситуацію.

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Що найважливіше у стосунках між мамою і дитиною?

Важливо вибудувати з дитиною довірливі і цікаві стосунки. Бути їй другом, наставником, розділяти й поважати її інтереси та ділитися своїми. Намагаюся якомога більше показувати Поліні все цікаве, що є в моєму житті. І мова зараз не тільки про зйомки, на які вона часто їздить зі мною. Я хочу, щоб вона знала, чим я живу, як багато працюю. І їй це теж подобається. Ми подорожуємо, виходимо разом на подіум (нещодавно були в показі Андре Тана, наприклад), беремо участь у фотосесіях, я знайомлю дочку зі своїми друзями. А в січні вона отримала роль в повному метрі. Поліна працювала весь місяць, а я в цей час була у відпустці, тому що січень ‒ єдиний час, коли я можу відпочити. Поля з легкістю мене відпустила, адже вона розуміє, як багато я працювала протягом року.

Як справлялися з дитячими кризами?

Для мене це був великий челендж. Це час, коли дитина повністю поглинена емоціями і не готова домовлятися. За вдачею я дуже емоційна людина. Іноді навіть гримнути можу. Пам’ятаю, одного разу, ми прийшли в гості і хтось подарував Поліні повітряну кульку. Їй все подобалося, але в якийсь момент вона почала вередувати, а потім ‒ влаштувала істерику. Я дуже довго вмовляла її заспокоїтися, але все було марно. І тоді я зі злості взяла ту кульку й випустила в небо. Звичайно, зараз мені за той вчинок соромно. Поля тоді на мене сильно образилася. Вона й зараз іноді згадує цю історію. Але, знаєте, тоді для неї це був своєрідний урок. Так що ми всі вчимося. І я вчуся разом із нею терпінню і розумінню.

Як вам вдається поєднувати материнство і роботу?

Це буває складно. І тоді на допомогу приходить няня, асистент, сім’я. Але, насправді, це, швидше, питання планування, пошук компромісів і бажання розвиватися. Я пам’ятаю, як брала Поліну з собою у відрядження, коли їй було всього 4 місяці. Це було пекло, було дуже складно. Мені доводилося возити з собою візочок, годувати її грудьми в перервах між зйомками. Я знаю історії, коли артисти лишали дитину батькам на виховання, а самі робили кар’єру. Це не мій випадок. Дитина повинна бути зі мною.

Які стосунки складаються у вас з дочкою?

Я за те, щоб бути Поліні і мамою, і подругою. Вона ‒ ідеальна дочка. Мені, правда, дуже з нею пощастило. (посміхається. ‒ прим. ред.).

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