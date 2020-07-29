Булінг в інтернеті

Нині більша частина людства використовує інтернет, і абсолютно кожен може стати жертвою кібербулінгу. Найбільше на ризик наражаються підлітки, адже свій вільний час вони проводять переважно в інтернеті. Які типи поведінки характерні для булінгу в мережі та як протидіяти цьому ― читайте в матеріалі.

Типи булінгу в інтернеті:

Суперечки (флеймінг) ― обмін короткими емоційними репліками між двома і більше людьми. Флеймінг розгортається зазвичай у публічних місцях мережі: чатах, форумах, групах. Цей вид булінгу за певних умов може перетворитись на психологічний терор особистості.

Нападки (харасмент) ― повторювані образливі повідомлення, спрямовані безпосередньо на жертву. Харасмент характеризується сотнями дзвінків та повідомлень з погрозами. Такий вид булінгу є одностороннім та більш тривалим.

Самозванство, втілення в певну особу ― переслідувач за допомогою соціальних мереж позиціонує себе як жертву, використовуючи доступ до її акаунту. Булер відправляє провокаційні листи друзям жертви та здійснює негативну комунікацію.

Ошуканство ― булер виманює конфіденційну інформацію в жертви (фото, відео, приватні повідомлення) та поширює її для публічного доступу в інтернеті.

Відчуження (остракізм) ― цей вид булінгу притаманний підлітковим групам, коли жертву навмисно виключають зі спільної групи чи онлайн-гри, захищаючись паролем, формуючи список небажаної пошти або список друзів.

Наклепництво ― за допомогою комп’ютерних технологій (наприклад, фотошопу) булер поширює неправдиву інформацію щодо жертви, яка зображується у зовсім не притаманній їй поганій манері.

Кіберпереслідування ― злочинець через інтернет дізнається всю необхідну інформацію (час та місце перебування жертви) задля здійснення майбутніх злочинних дій (наприклад, зґвалтування).

Хепіслепінг ― вид булінгу, який характеризується використанням сцен насильства, записаних на камеру задля подальшого поширення в мережі.

Більше на тему: Як допомогти дитині пережити перехідний вік

Як протистояти булінгу

Якщо ви, ваша дитина чи ваші знайомі стали жертвою хоч одного виду кібербулінгу, навіть не думайте це замовчувати, адже на небезпеку можете наразитися не тільки ви, а й інші невинні люди. З’явився новий термін «буліцид», що означає загибель жертви внаслідок булінгу. Аби не допустити цього, обов’язково дотримуйтесь таких заходів протидії булінгу в інтернеті:

Не відповідайте на образи . Ви все одно нічим не зарадите, відповідаючи на образи. Булер так чи інак знайде болюче місце, куди вразити свою жертву. Відповідаючи, ви лише підкидатимете хмизу у вогонь та нагнітатимете ще більшу неприязнь до вас.

Обов’язково зверніться по допомогу. У жодному разі не тримайте це в собі. Розкажіть про цькування своїм друзям чи знайомим. Якщо ви батьки жертви булінгу, вибудовуйте довірливі стосунки зі своєю дитиною. Намагайтеся побільше розмовляти з підлітком, щоб він не тримав це в собі, а поділився з найближчими.

Зверніться на дитячу «гарячу лінію» за номером: 116-111. Якщо жертвою є доросла людина ― зверніться до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0-800-213-103 . Також ви можете звернутись до поліції , тому що всі види булінгу протизаконні.

Більше про виховання дітей ви дізнаєтеся в психологічному сімейному реаліті «Супермама».

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ