Активні діти. Від них буває багато шуму. Особливо, якщо дитина не просто активна, а гіперактивна. У такому разі її заспокоїти ще складніше. Але можливо. Які методи допоможуть утихомирити гіперактивну дитину? Про це читайте в нашому матеріалі.

Перш ніж перейти до порад, важливо розібратися, що таке гіперактивність. Діти з таким синдромом дуже активні. Вони постійно в русі, не можуть всидіти на одному місці, багато розмовляють, постійно відволікаються. Такі діти часто мають труднощі у спілкуванні з однолітками, погано засвоюють матеріал у школі. Але не тому, що мають проблеми з інтелектом. Навпаки. Просто через дефіцит уваги не здатні довго сидіти і вчитися. Діти з СДУГ (синдромом дефіциту уваги і гіперактивності) часто незграбні, можуть бути агресивні та дуже емоційні. Тож як заспокоїти такого малюка?

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Як заспокоїти гіперактивну дитину

Встановіть чіткі правила.

Правила і кордони дуже важливі для дітей із СДУГ. Загравшись, вони не можуть самотужки зупинитися. І завдання батьків — допомогти це зробити. Чіткі правила, які ніколи (підкресліть двічі!!!) не порушуються. Коли малюк знає, що на нього чекає через дві години, йому спокійно. І його батькам — теж.

Організуйте чіткий розпорядок дня

Це друге не менш важливе правило, яке підкріплює перше. Чіткий розпорядок дня допомагає гіперактивній дитині не пропустити важливі справи. А ще — гарненько відпочити. Для таких дітей вкрай важливий хороший сон. Так нервова система встигне відновитися. Тому режим — ваше все.

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Правильне харчування

Ми — те, що ми їмо. І для гіперактивної дитини це правило актуальне як ніколи. Уникайте їжі, яка збуджує нервову систему. Обмежте вживання шоколаду і газованих солодких напоїв. Віддайте перевагу простим продуктам. А перед сном запропонуйте випити води з медом або стакан теплого молока. Це заспокоює і допоможе малюкові швидше заснути.

Чергуйте активності

Гіперактивна дитина не може сама зупинитися, захопившись гучною рухливою грою. Завдання батьків — зробити це за неї. Чергуйте тихі й гучні ігри. І перед сном жодних веселощів.

Дайте вихід енергії

У гіперактивної дитини дуже багато енергії. І її потрібно кудись дівати. Так нехай це працює на користь. Відведіть малюка у спортивну секцію. Перевагу віддавайте не командним видам спорту. Оптимальний варіант — басейн. Так усі м’язи працюватимуть, а вода заспокоїть і розслабить нервову систему.

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Розвивайте увагу

Гіперактивна дитина, на жаль, не володіє необхідною кількістю уваги, часто відволікається. Так що завдання батьків — допомогти натренувати цю саму увагу. Зверніться по допомогу до фахівця: дефектолога або нейропсихолога. Люди зі спеціальною освітою знають, як працювати з такими дітьми. Вони і вас навчать. Так що вперед.

І, головне, пам’ятайте: діагноз “гіперактивність” може поставити тільки лікар — психіатр і психоневролог, а не сусідка тітка Люда. СДУГ— це не невихована і балувана дитина. Це дитина, у якої є певні неврологічні особливості. І впоратися з такими особливостями вам допоможе лікар.

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