П’ять принципів виховання дітей від Григорія Решетника

Навесні 2020 року на телеканалі СТБ відбулась прем’єра нового психологічного шоу «Супермама». А в перервах між випусками пропонуємо вам дізнатися, як зірки телеканалу СТБ виховують своїх дітей. Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» та інформаційної програми про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Григорій Решетник ексклюзивно для STB.UA розповів, яких принципів виховання він дотримується.

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Любіть своїх дітей

Ми з дружиною дотримуємося думки, що дітей перелюбити не можна. Зате можна недолюбили. Тому ми намагаємося частіше казати, що ми їх любимо. Підтримуйте дітей у всьому. І не важливо, хлопчик у вас чи дівчинка, діти повинні відчувати, що потрібні батькам. Тому я дуже часто кажу своїм синам, що я їх дуже сильно люблю, що жити без них не можу, що вони найкращі. Це дає їм силу, впевненість і позитивно впливає на їхній розвиток.

Будьте для дітей прикладом

Якщо ви хочете, щоб ваші діти щось робили, ви повинні особистим прикладом мотивувати їх до цього. Хочете, щоб діти займалися спортом, ‒ покажіть їм, як ви робите зарядку. Хочете, щоб вони читали книги, ‒ нехай діти бачать, що ви й самі багато прочитали і багато знаєте. Якщо ви намагаєтеся відучити дітей від надмірного перегляду мультиків на планшеті, вам теж треба відкласти телефон або встати з-за комп’ютера. Адже дітей не обдуриш. Вони відчувають брехню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не піднімайте руку на своїх дітей

Я ніколи не піднімав руку на своїх дітей. Ми з дружиною намагаємося все пояснити словами. Так, іноді це може бути емоційно. Так, інколи я можу прикрикнути на дітей. Не кричати, щоб залякати, але іноді нагримати можна. Особливо, якщо є якась небезпечна ситуація. Але я повторюся: за весь час я жодного разу не вдарив своїх синів. Цього робити не можна, інакше діти можуть відчути себе приниженими. Я закликаю всіх батьків не піднімати руку на дітей. За допомогою насильства не можна виховати хорошу людину. Це тільки зашкодить: у дитини можуть з’явитися комплекси, проблеми, над якими потім потрібно буде дуже багато працювати.

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Мама і тато ‒ одна команда

Потрібно пам’ятати про те, що мама і тато ‒ єдина команда, яка виступає одним фронтом. Якщо щось не дозволяє мама, то я її завжди підтримую. Відповідно, якщо я щось заборонив, то мама ніколи у мене за спиною не зробить попуску дітям. Не варто в такий спосіб заробляти собі бали. Якщо ж виникають якісь спірні ситуації, то ми завжди удвох зачиняємо двері й обговорюємо, як будемо виходити з ситуації, що склалася. І потім єдиним фронтом виступаємо проти маніпуляцій маленьких хитрунів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Навчіть дітей бути щасливими

Я щиро вірю, що кожні батьки повинні вселити дітям віру в те, що в цьому світі все реально і все залежить від них самих. Потрібно бути оптимістом, любити життя, людей. Потрібно з самого дитинства показати малюкам, що життя ‒ прекрасне, воно приносить радість. Не можна здаватися, хоч би що сталося. Адже щасливе життя ‒ це норма! Потрібно радіти і насолоджуватися кожною хвилиною. І щаслива родина ‒ це теж норма! Не виняток. Адже на цьому прикладі в майбутньому діти створять свою повноцінну і щасливу сім’ю.

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