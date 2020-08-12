Як зберігати спокій, коли дитина не слухається

Кожна мама мріє про слухняну дитину. Але капризи і сльози ‒ справа звична. Як мамі навчитися зберігати спокій, коли дитина не слухається? Про це читайте докладніше в нашому матеріалі.

Дитина ‒ відображення матері

Є таке негласне правило: поведінка дитини ‒ відображення того, як почувається мама. Простежте уважно, як ви поводитесь, можливо, ви втомилися, нервуєте. Будьте впевнені, це саме відчуває і ваш малюк. Так що намагайтеся більше відпочивати і насолоджуватися материнством. Знайдіть джерело щастя для себе. Незабаром ви помітите, що й малюк почав поводитись інакше.

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Говоріть спокійно

Хоч би як сильно вас дратував малюк, хоч би як вам хотілося на нього накричати, зупиніться. Пам’ятайте, що криком ви нічого не досягнете. Це тільки погіршить ситуацію. Присядьте до дитини і на рівні її очей спокійно, без крику, поясніть, чому ви щось забороняєте. Без крику. І вже тим більше без фізичного покарання. Тільки так ви зможете виховати щасливу і слухняну дитину.

Вивчайте дитячу психологію

Іноді буває так, що мама вимагає від дитини непосильного. А коли дитя не розуміє, вона дратується і кричить. Щоб уникнути подібних ситуацій, вивчайте дитячу психологію. Якщо ви знатимете, що відчуває ваш малюк, як він бачить світ, ви знатимете, що він в змозі зробити, а яка дія для нього ще надто складна. У результаті ваші прохання стануть простішими, дитина з легкістю їх виконає.

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Пам’ятайте про те, що ви доросла людина

Доросла людина повинна спокійно реагувати на плач і капризи дитини. Якщо у вас такі ситуації викликають роздратування, то, можливо, проблема не в дитині, а у вас. Попрацюйте з психологом, розберіться в собі. Що конкретно змушує вас так сильно реагувати на капризи? Можливо, у вас є дитячі травми, з якими потрібно працювати?

Налагоджуйте довірливі взаємини

Намагайтеся якомога більше усміхатися дитині. Грайте з нею, розмовляйте, обіймайтеся, розважайтеся. Станьте їй справжнім другом, поважайте її думку, надавайте їй право вибору. Прислухайтеся до прохань малюка. Тільки разом ви зможете налагодити міцні дружні стосунки.

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